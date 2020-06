Глава Дагестана проголосовал по поправкам к Конституции

View this post on Instagram

@glavard Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня, 27 июня, принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Свою гражданскую позицию руководитель региона выразил на избирательном участке №1105 в городе Махачкале, соблюдая санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора по РД. Отвечая на вопросы журналистов после процедуры голосования, руководитель республики подчеркнул важность принятия решения по поводу поправок.