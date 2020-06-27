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Глава Дагестана проголосовал по поправкам к Конституции

Глава Дагестана проголосовал по поправкам к Конституции
Глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в голосовании по поправкам к конституции и заявил об отсутствии каких-либо нарушений, сообщает пресс-служба правительства региона в Instagram.

"Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня, 27 июня, принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Свою гражданскую позицию руководитель региона выразил на избирательном участке №1105 в городе Махачкале, соблюдая санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора по республике", - говорится в релизе.

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@glavard Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня, 27 июня, принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Свою гражданскую позицию руководитель региона выразил на избирательном участке №1105 в городе Махачкале, соблюдая санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора по РД. Отвечая на вопросы журналистов после процедуры голосования, руководитель республики подчеркнул важность принятия решения по поводу поправок.

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"Обстановка в Дагестане стабильная, рабочая. Я не имел ни одного доклада о том, что в выборном процессе возникают какие-то сложности. Люди у нас очень грамотные, и они прекрасно видят, когда власть работает, а если нет, они высказывают свое мнение. С этой точки зрения атмосфера, я считаю, сегодня к выборам хорошая", - заявил Васильев в прямом эфире телеканала "Россия 24", комментируя ход голосования по поправкам в Дагестане.


Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
# Политика
По материалам: ria.ru

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