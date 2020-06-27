Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года

Вадим Карасев

Эта неделя будет очень важной, поскольку она находится на стыке июня и июля. Рекомендации астрологов помогут вам правильно спланировать дела на это время и найти свой путь к успеху в любой сфере.

Энергетически эти семь дней окажутся очень разными для всех Знаков Зодиака, потому что звезды будут позитивными и созидательными далеко не всегда. Это необычное время, в которое нельзя проявлять медлительность, особенно в плане неотложных вопросов. Заговоры на удачу перед важными делами помогут собраться и не допустить появления проблем.

Овен

Овнам нужно будет двигаться вперед, неотступно сметая все преграды на пути. Особенно актуальным такой подход будет в любви. Если не проявлять настойчивости и смелости, то найти вторую половинку будет практически нереально. В уже существующих отношениях Овнам лучше, наоборот, не давить на любимого человека и давать ему больше свободы.

Что касается работы и бизнеса, то тут астрологи рекомендуют Овнам проявлять больше активности, но чуть по-другому. Желательно продвигать свои идеи, пытаясь объяснить партнерам или начальству, что они действительно будут полезны для прибыли. Мантра силы и энергии поможет оставаться всегда в тонусе и в хорошем настроении.

Телец

На этой неделе важно продолжать то, что было начато ранее. Новые дела могут не выгореть, зато продолжая старые проекты, появится возможность их завершить раньше установленного дедлайна. Также это поможет произвести впечатление на коллег и руководство. Астрологи советуют во всем полагаться лишь на самих себя и не перекладывать ответственность.

Не будут лишними обереги от злых людей, потому что звезды говорят, что на горизонте могут появиться новые недоброжелатели. 30 июня и 1 июля — идеальные дни для совершения покупок. Можно тратить деньги на всё, что душа пожелает. Главное — не влезать из-за этого в долги и не ставить себя в сложное финансовое положение.

Близнецы

У Близнецов начинается очень удачное время для путешествий, смены обстановки, общения с новыми людьми. Также полезно будет преобразить домашнюю энергетику посредством генеральной уборки, перестановки мебели, покупки чего-то нового. Астрологи советуют заняться внешним видом и сменой образа: можно обновить гардероб, сменить прическу.

Аффирмации на успех и богатство помогут обрести уверенность в себе на работе и в бизнесе. Это будет очень важно, поскольку могут внезапно появиться новые возможности и обязанности. Новые идеи потребуют продвижения и скорейшей реализации.

Рак

Ракам на этой неделе придется самостоятельно искать новые возможности. Звезды и планеты находятся в очень странном положении, при котором от них не исходит ни хорошего, ни плохого влияния. Первое, что астрологи советуют сделать Ракам, — это избавиться от чувств и эмоций, разрушающих здоровье и удачу. Это очень важно, так как эмоциональный фон повлияет на самочувствие.

Также очень важно настроиться на нужную волну. В этом Ракам помогут мотивированные и оптимистичные люди — родственники, друзья, коллеги. Нужно очень осторожно выбирать тех, у кого можно спрашивать советы, и тех, с кем общаться в свободное время. Не стоит забывать и об отдыхе, потому что переутомления приводят к потере концентрации.

Лев

У каждого из Знаков Зодиака есть свои источники мотивации. Львам придется активизировать эти источники, чтобы обрести желание работать, общаться и правильно отдыхать. В противном случае может наступить апатия, которая негативно скажется на всех сферах жизни. На этой неделе Львам нужна воля к победе.

Также представителям этого Знака предстоит прислушаться к окружающим, особенно к своим близким. Вполне возможно, что этим людям понадобится эмоциональная поддержка от Львов. Если не обращать внимания на их чувства, это вернется Львам трудностями в общении и отношениях.

Дева

Первые три дня будут очень важными, но крайне сложными. Звезды и планеты не смогут помочь Девам в восстановлении сил и энергии. От усталости избавит эффективная медитация, а также правильное планирование дел и осторожная трата внутренних ресурсов.

Астрологи не рекомендуют тратить силы на второстепенные задачи и на мысли об окружающих. Проявления эмпатии лучше оставить на выходные, когда силы не будут уходить на работу. Четверг, пятница и суббота — прекрасные дни для получения новых знаний. Воскресенье подойдет для удаленных покупок и знакомств в интернете.

Весы

Весам звезды будут помогать, но их поддержки хватит лишь на простые рядовые проекты. Что касается по-настоящему важных дел, то тут стоит воспользоваться шепотками на удачу. Они помогут не упасть духом и не потерять смелость в нужный час. Особенно актуально это будет 29 и 30 июня — в самые неблагоприятные дни недели.

Начиная со среды, всё кардинально изменится. Звезды станут более созидательными, поэтому Весам удастся во второй половине недели решить множество проблем. Многие из них разрешатся сами, для других потребуется немного смелости. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют этим людям не забывать про заботу о своем здоровье и самочувствии.

Скорпион

Негативная энергия звезд и планет будет актуальной 1 и 2 июля. Три надежных способа помогут защититься от воздействия токсичных людей, отрицательной энергетики и неудач. В эти дни нужно быть осторожнее на дорогах, а также экономнее в финансовом плане. Это два самых неблагоприятных дня, в которые лучше не перегружать себя работой.

29, 30 июня, а также 4 и 5 июля — очень позитивные и яркие дни, которые своей энергетикой затмят два опасных и неблагоприятных. В эти дни астрологи советуют Скорпионам быть как можно активнее в любви и в делах. Не стоит бояться новых любовных знакомств и деловых контактов. Нужно расширять кругозор и не закрываться в себе.

Стрелец

У Стрельцов опасным будет только первый день недели. Астрологи отмечают, что 29 числа могут активизироваться враги и недоброжелатели этих людей. Пять лучших оберегов помогут предотвратить неприятные события и конфликты с этими токсичными личностями. В остальном понедельник останется довольно стабильным и приятным днем.

То же самое касается и всей остальной недели. Это очень спокойное и размеренное время, в которое только сами Стрельцы определяют путь развития и сферы повышенной активности. Для некоторых людей этого Знака конец недели будет достаточно непростым, потому что может исчезнуть мотивация. Восполнить ее недостаток помогут друзья и близкие люди.

Козерог

Это прекрасное и благоприятное время для Козерогов. Эту неделю можно посвятить духовным поискам, работе, бизнесу, творчеству, путешествиям. Выбор будет огромным, поэтому для построения планов потребуется прислушаться к интуиции, которую звезды и планеты тоже усилят. Все возможные ограничения в этот раз только в голове у Козерогов.

Нейтральными днями будут пятница и суббота, поэтому на эти дни лучше не планировать ничего грандиозного. В противном случае можно воспользоваться заговорами на удачу, чтобы задуманные дела прошли без загвоздок. Что касается отдыха, то тут у Козерогов тоже будет огромный выбор. Единственное условие — нужно отдыхать рядом с близкими людьми.

Водолей

Финансовая сфера станет для Водолеев основной в период с 29 июня по 5 июля. Уже с утра понедельника астрологи советуют пользоваться позитивными аффирмациями на успех. Это прекрасное время для продажи, обмена и покупки товаров, для развлечений и дорогостоящих приобретений. Очень повезет всем, чья работа связана напрямую с цифрами.

В любви Водолеи тоже будут весьма удачливыми, поэтому им стоит правильно распределить свои силы между работой и амурными делами. Вполне возможно, что вторая половинка потребует большего внимания к себе. Это будет время, когда нужно тщательнее планировать каждый день, чтобы все остались довольными и никто не обиделся.

Рыбы

Первые два-три дня недели звезды будут не в лучшем положении, поэтому Рыбам следует помнить об осторожности. Скорее всего, негативная энергетика скажется только на настроении. Поднять его помогут пять полезных способов. Также оставаться уверенными и позитивными поможет правильное окружение. Не стоит в начале недели общаться с токсичными людьми.

Вторая половина недели будет очень удачной для любовных приключений. Это идеальное время для поиска второй половинки, а также для налаживания уже существующих отношений. Возможно, пришло время посвятить выходные любимому человеку, семье, приятному общению и совместному досугу.