Грозит до 8 лет лишения свободы: полиция провела обыски в "Киевгазе"

Анастасия Иванова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Правоохранители провели обыски в «Киевгазе», а также по месту жительства одного из сотрудников компании по делу о взрыве в жилом многоэтажном доме на Позняках, который забрал жизни пяти человек.

Об этом в эфире «Украина 24» заявил глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По его словам, накануне взрыва компания проводила плановую сверку газовых счетчиков. Их сняли и установили специальные перемычки, которые обеспечивают резервный путь для бесперебойной поставки газа.

Пока что по делу о взрыве подозрения никому не сообщались, но следователи полиции утверждают, что «расследование на правильном пути». Виновникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, утром 21 июня в Дарницком районе Киева произошел мощный взрыв в многоэтажке. В результате взрыва погибли пятеро жильцов дома. Люди утверждали, что незадолго до взрыва в доме был ощутим запах газа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что основной версией взрыва в МВД считают несоблюдения технологий поверки счетчиков.