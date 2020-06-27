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Грозит до 8 лет лишения свободы: полиция провела обыски в "Киевгазе"

Грозит до 8 лет лишения свободы: полиция провела обыски в "Киевгазе"

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Правоохранители провели обыски в «Киевгазе», а также по месту жительства одного из сотрудников компании по делу о взрыве в жилом многоэтажном доме на Позняках, который забрал жизни пяти человек.

Об этом в эфире «Украина 24» заявил глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По его словам, накануне взрыва компания проводила плановую сверку газовых счетчиков. Их сняли и установили специальные перемычки, которые обеспечивают резервный путь для бесперебойной поставки газа.

Пока что по делу о взрыве подозрения никому не сообщались, но следователи полиции утверждают, что «расследование на правильном пути». Виновникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, утром 21 июня в Дарницком районе Киева произошел мощный взрыв в многоэтажке. В результате взрыва погибли пятеро жильцов дома. Люди утверждали, что незадолго до взрыва в доме был ощутим запах газа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что основной версией взрыва в МВД считают несоблюдения технологий поверки счетчиков.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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