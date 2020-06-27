Грозит до 8 лет лишения свободы: полиция провела обыски в "Киевгазе"
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»
Правоохранители провели обыски в «Киевгазе», а также по месту жительства одного из сотрудников компании по делу о взрыве в жилом многоэтажном доме на Позняках, который забрал жизни пяти человек.
Об этом в эфире «Украина 24» заявил глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
По его словам, накануне взрыва компания проводила плановую сверку газовых счетчиков. Их сняли и установили специальные перемычки, которые обеспечивают резервный путь для бесперебойной поставки газа.
Пока что по делу о взрыве подозрения никому не сообщались, но следователи полиции утверждают, что «расследование на правильном пути». Виновникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Напомним, утром 21 июня в Дарницком районе Киева произошел мощный взрыв в многоэтажке. В результате взрыва погибли пятеро жильцов дома. Люди утверждали, что незадолго до взрыва в доме был ощутим запах газа.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что основной версией взрыва в МВД считают несоблюдения технологий поверки счетчиков.43 Сделайте "ФАКТЫ"
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