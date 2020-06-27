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ГТС Украины перешла на спецрежим из-за катастрофического наводнения

ГТС Украины перешла на спецрежим из-за катастрофического наводнения

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины отреагировал на катастрофический паводок в западных регионах Украины, перейдя на специальный режим работы. По словам генерального директор компании Сергей Макогон, восстановительные работы будут начаты в ближайшие дни.

Тем временем, по оценкам специалистов, большая вода и причиненные ею разрушения пе причинили ущерба газопроводам, поэтому транзит газа в страны ЕС и подача украинским потребителям проходит бесперебойно и в запланированных объемах.

«Объекты газовой инфраструктуры, участвующие в обеспечении транзита, находятся под особым контролем: эксперты компании сейчас оценивают риски как приемлемые», — отметил Макогон в своем Facebook.

Тем не менее были разработаны сценарии переключения газовых потоков.

В местах, где газопроводы пересекают реки, ведется постоянный мониторинг уровня воды и состояния опорных сооружений.

«Все технические службы и ремонтные бригады мобилизуются и необходимое оборудование готовится приступить к ремонту, как только позволят погодные условия», — заявил глава оператора.

Напомним, ранее МИД Украины направил обращение в штаб-квартиру НАТО и в Евросоюз — Киев просит о помощи в преодолении последствий паводка в западных регионах.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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