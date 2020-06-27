Илон Маск обозвал богатейшего человека мира

Вадим Карасев

Фото: Steve Nesius / Reuters

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обозвал в своем Twitter владельца компании Amazon и богатейшего человека в мире Джеффа Безоса подражателем после того, как он объявил о покупке стартапа беспилотных автомобилей.

«Джефф Безос подражатель. Ха-ха», — написал Маск, разместив ссылку на сообщение издания Financial Times о покупке компанией Amazon стартапа Zoox за 1,2 миллиарда долларов.

Ранее Маск уже называл так Безоса, когда конкурирующая со SpaceX в борьбе за коммерческие космические запуски компания Безоса Blue Origin LLC объявила о планах создать спутниковую группировку для обеспечения интернет-связи. Также Маск призвал разделить компанию Безоса Amazon. По мнению предпринимателя, компания обеспечила себе монополию на рынке и это «неправильно».

Электроавтомобили Tesla широко известны, в частности, своей системой помощи при вождении, что по сути является автопилотом, хотя производитель требует, чтобы водитель никогда не убирал руки с рулевого колеса.