Явка на онлайн-голосование по Конституции России превысила 70%

Алексей Вольцев

По состояние на утро 27 июня общая явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%.

Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на данные электронного штаба по наблюдению за голосованием. Там констатируют, что такой результат был достигнут за последние двое суток.

Также отмечается, что количество проголосовавших в Москве и Нижегородской области составляет более 823,6 тыс. при количестве выданных бюллетеней — 833 тысячи. В общей сложности на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 российских избирателей.

Напомним, что Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, проходит с 25 по 30 июня.

Как сообщало ИА Newstes, ранее президент России Владимир Путин заявил, что результаты голосования по поправкам к Конституции должны быть достоверными, недопустимы «принудиловка» и «накрутка явки».