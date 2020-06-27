Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 75%

Алексей Вольцев

Почти 879,7 тысяч человек приняли участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции. Таким образом явка достигла 75 процентов, следует из информации, опубликованной на экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием, пишет ТАСС.

Отмечается, что это данные по состоянию на 20:14 27 июня по московскому времени.

Онлайн-голосование началось в 25 июня одновременно с традиционным. Электронным способом проголосовать могут жители Москвы и Нижегородской области, было подано около одного миллиона соответтсвующих заявлений от москвичей и почти 140 тысяч — от нижегородцев.