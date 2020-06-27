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Явка по итогам двух дней голосования по поправкам превысила 19 процентов

Явка по итогам двух дней голосования по поправкам превысила 19 процентов
Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ по итогам двух дней превысила 19%, проголосовали 21 171 137 человек, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.

"По итогам второго дня явка составила чуть больше, чем в первый день голосования, она довольно приличная у нас. Общее число проголосовавших на вечер 26 июня 21 171 137 , явка составила по итогам двух дней 19,49%", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в субботу.


Она добавила, что участие в дистанционном электронном голосовании приняли участие 815 557 человек в Москве и Нижегородской области, явка составила 68,49%.

# Политика
По материалам: ria.ru

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