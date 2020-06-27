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Эксперт объяснил скачок цен производителей бензина на 12%

Эксперт объяснил скачок цен производителей бензина на 12%
Превысивший ожидания внутреннего рынка рост спроса на топливо в мае привел к тому, что производители отыграли сложившуюся ситуацию повышением цен на бензин почти на 12%, прокомментировал РИА Новости эксперт Центра исследований проблем реальной экономики Олег Чередниченко.

Росстат в пятницу сообщил, что цены производителей на бензин в РФ в мае выросли на 11,9% по сравнению с апрелем, на дизтопливо - на 3,4%. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены производителей на бензин в РФ в мае упали на 10,7%, а на дизтопливо - на 9,5%. Потребительские же цены на бензин в РФ месяц к месяцу не изменились, на дизтопливо - снизились на 0,1%. В годовом выражении бензин для потребителей подорожал в мае на 1,4%, а дизтопливо - на 3%.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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