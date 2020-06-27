Эксперт призвал следить за опасными симптомами при вакцинации от Covid-19

Алексей Вольцев

Российским добровольцам, которые в настоящее время участвуют в испытаниях новой вакцины от коронавируса, следует следить за возможным появлением опасных симптомов.

Об этом в комментарии изданию радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

«Какие симптомы могут считаться тревожными и опасными? Есть реакция местная, а такие же системные реакции, которые выводят по уровню температуры. Температура до 37,5 градусов считается легкой реакцией, до 38,5 градусов — нормальная средняя реакция, выше 38,6 градусов уже сильная реакция», — пояснил профессор.

Он также подчеркнул, что в процессе вакцинации количество сильных реакций на препарат не должно превышать 1 на 1000, а температура не должна сохраняться боле двух дней. Кроме того, покраснения и уплотнения в месте укола не должны иметь диаметр более 8 см.

В свою очередь газета «Красная звезда» сообщает, что вакцинация добровольцев от COVID-19 проходит успешно. По словам самих участников испытаний, они хорошо себя чувствуют и никаких осложнений или побочных реакций у них не наблюдается.

Как сообщало ИА Newstes, испытания вакцины от коронавируса проводит Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Первым добровольцам препарат ввели 18 июня, через неделю вакцину получили еще 20 человек.