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Эксперт заявил о снижении числа кибератак в России на тему COVID-19

Эксперт заявил о снижении числа кибератак в России на тему COVID-19
Число кибератак на тему коронавируса в России в мае сократилось на 25% по сравнению с апрелем; чаще всего злоумышленники использовали в фишинговых рассылках программы для кражи информации, рассказал РИА Новости глава представительства Check Point в России и СНГ Василий Дягилев.

"В мае наблюдалось снижение числа еженедельных атак в мире, связанных с коронавирусом, на 7% по сравнению со средним показателем за апрель. В России данное снижение составило 25%. Фишинговые атаки составили подавляющее большинство — 92% — как в России, так и в мире", - сообщил он.

По словам эксперта, в период самоизоляции в России чаще всего распространялись ботнеты (ПО для объединения в сеть зараженных устройств) и инфостилеры (программа для хищения данных).


"В последние месяцы инфостилеры еженедельно оказывали влияние в среднем на 4% организаций в России, в то время как в мире охват составил 3% организаций", - отметил он.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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