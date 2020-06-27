Экстренный указ. На пляжах Майами введут карантин из-за вспышки COVID-19

Алексей Вольцев

Мэр округа Майами Дейд Карлос Хименес объявил о закрытии всех местных пляжей с 3 по 7 июля в связи с увеличением числа людей, заболевших COVID-19, пишет NEWS.ru.

"Я после консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения подписываю в субботу экстренный указ о закрытии всех пляжей в округе Майами-Дейд с пятницы, 3 июля, по вторник, 7 июля", – написал мэр округа на странице в Twitter.

Después de haber consultado con nuestros expertos medicos, el sábado estaré firmando una orden de emergencia que volverá a cerrar las playas de Miami-Dade desde el 3 de julio hasta el 7 de julio. Más información: https://t.co/cUYKZzMafu

. pic.twitter.com/1NpQmrnank — Mayor Carlos A. Gimenez (@MayorGimenez) June 27, 2020

Хименес обязал жителей носить медицинские маски и соблюдать безопасную дистанцию. Он отменил все развлекательные мероприятия в округе. Существует ограничение на одновременное нахождение людей в одном месте – не более 50 человек.

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