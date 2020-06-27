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Экстренный указ. На пляжах Майами введут карантин из-за вспышки COVID-19

Экстренный указ. На пляжах Майами введут карантин из-за вспышки COVID-19
Мэр округа Майами Дейд Карлос Хименес объявил о закрытии всех местных пляжей с 3 по 7 июля в связи с увеличением числа людей, заболевших COVID-19, пишет NEWS.ru.

"Я после консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения подписываю в субботу экстренный указ о закрытии всех пляжей в округе Майами-Дейд с пятницы, 3 июля, по вторник, 7 июля", – написал мэр округа на странице в Twitter.

Хименес обязал жителей носить медицинские маски и соблюдать безопасную дистанцию. Он отменил все развлекательные мероприятия в округе. Существует ограничение на одновременное нахождение людей в одном месте – не более 50 человек.


ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Ранее радио Sputnik сообщало, что японцы смогут покупать спецмаски для бассейнов.

# В мире
По материалам: ria.ru

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