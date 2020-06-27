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"Это подарок": Кейтлин Дженнер рассказала о борьбе с гендерной дисфорией

"Это подарок": Кейтлин Дженнер рассказала о борьбе с гендерной дисфорией

70-летняя Кейтлин Дженнер написала эссе для номера журнала Women's Health, приуроченного к так называемому Pride Month — месяцу, посвященному правам ЛГБТ (традиционно это июнь). Дженнер поделилась своим опытом и рассказала, каково это было — жить в чужом теле.


Кейтлин Дженнер

Когда мне было 9 лет, я уже боролась со своей гендерной идентичностью. Я пробиралась в гардероб моей матери и сестры, когда рядом никого не было, чтобы примерить их одежду или пойти поиграть с их косметикой. Я понятия не имела, почему я делала это. Это просто казалось правильным,

— написала Кейтлин.

Дженнер также откровенно высказалась о том, какой стресс она испытывала, будучи ребенком.

Я также боролась с дислексией, и это был своего рода двойной удар. Мне было страшно ходить в школу, и я боялась, что меня попросят читать перед классом. Я сидела там с потными ладонями,

— продолжила Кейтлин свое эссе.


Дженнер подробно описала все проблемы, с которыми ей пришлось столкнуться на жизненном пути из-за гендерной дисфории, и призналась, что спорт сильно помог ей. В то же время Кейтлин заявила, что внутренние переживания в какой-то степени помогли ей сконцентрироваться на спортивных целях и добиться успеха.

Я помню, как готовилась к Олимпиаде. Я, честно говоря, просто игнорировала мои гендерные проблемы как могла. Но это было всегда. Когда вы страдаете от гендерной дисфории, вы не можете принять два аспирина, выспаться, проснуться на следующее утро и быть в порядке. Вы живете с этим. Я не понимала этого и не знала, что со мной происходит. Но именно моя дислексия и гендерные проблемы сделали меня олимпийским чемпионом. Я сделала так, чтобы моя борьба мотивировала меня. Теперь я рассматриваю эти проблемы как подарок,

— написала Дженнер.


Напомним, что до трансгендерного перехода Кейтлин была Брюсом Дженнером, известным американским легкоатлетом. В 1976 году он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Монреале, установив мировой рекорд.

23 года он был женат на Крис Дженнер, в браке с которой родились дочери Кендалл и Кайли. После развода с женой в 2015 году Дженнер дал телеинтервью, в котором сделал каминг-аут как трансгендерная женщина. Всего у Брюса Дженнера было три брака.


Брюс Дженнер с женой Крис и детьми Кендалл и Кайли

Когда я была молодой, я чувствовала, что ничего не могу сделать с моей гендерной дисфорией. Тогда представить себе не могла такое счастливое будущее. Я не сожалею ни о чем в своей жизни. Независимо от вашей ситуации, нет правильного или неправильного выхода. Но сейчас я просыпаюсь утром, смотрю в зеркало, и все наконец кажется таким, каким должно быть. Я больше не борюсь. Я счастлива,

— заключила свое эссе Кейтлин.


Кейтлин Дженнер и София Хатчинс

С 2017 года Дженнер находилась в отношениях с Софией Хатчинс, которая младше нее почти на 50 лет. Пара даже планировала завести детей при помощи суррогатной матери. Но в этом году Кейтлин заявила, что их с Софией связывает прежде всего дружба.

У нас потрясающая жизнь. Мы все делаем вместе. Каждому нужен такой человек. У нее есть своя жизнь. У меня своя. Мы поддерживаем друг друга. Это великолепная дружба. Я в принципе не вижу себя в отношениях с кем бы то ни было в будущем. Это не то, чего я жду от жизни. У меня много более интересных вещей. Я была в браке трижды. Я уже все про это знаю. Мне 70 лет, я хочу наслаждаться жизнью и радоваться вместе с друзьями. Думать про любовь я не хочу,

— пояснила свою позицию Кейтлин.

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По материалам: spletnik.ru

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