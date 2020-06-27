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Кабмин одобрил проект поправок о предупреждении и ликвидации разливов нефти

Кабмин одобрил проект поправок о предупреждении и ликвидации разливов нефти

Правительство России одобрило и распорядилось направить в Госдуму поправки о предупреждении и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Документ направлен на обеспечение системного подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории России. Это регулирование аналогично регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на морских акваториях.

Поправки предусмотрены к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что поправки обязывают предприятия, работающие с нефтепродуктами, до 2024 года разработать и утвердить планы предупреждения и ликвидации разливов нефти. Они также прописывают механизмы финансового обеспечения таких работ.

Законопроект, регулирующий порядок предупреждения и ликвидации разливов нефти и обязывающий компании формировать резервы на случай аварий, был внесён в Госдуму ещё в январе 2018 года. Он был принят в первом чтении при условии доработки и с тех пор ждёт конкретизации со стороны Правительства.

29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании», которая входит в структуру «Норникеля», произошел разлив дизельного топлива. Около 20 тысяч кубометров горючего попало в окружающую среду, в том числе в водоёмы, после чего 3 июня в Норильске был введён режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России, согласно рейтингу журнала Forbes, компания «Норникель» потратила больше всего денег на оплату премий топ-менеджерам. Всего на выплату вознаграждений 23 сотрудникам пошло 6,8 млрд рублей, второе место досталось Сбербанку: 4,4 млрд рублей для 18 человек, третье — у Газпрома: 4,3 млрд рублей для 17 человек.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

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По материалам: pnp.ru

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