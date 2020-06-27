Как уберечь деревья от пастухов-муравьев?

Алексей Вольцев

Первая вредительница всем плодовым насаждениям — это тля. Узнать о том, что на ваших деревьях скоро она появится, совсем не сложно. Как только появились муравьи, снующие по стволу вверх-вниз, значит, тля на дереве уже есть, только в малых количествах. Но это ненадолго, так как размножается она просто моментально.

Чтобы оградить деревья от этой напасти, нужно сделать так, чтобы муравьи не занесли ее на дерево. А значит, нужно, в первую очередь, делать заслон от муравьев.

Самый простой способ, это использовать растительное масло. Можно заменить его на льняное. Хорошо в масло, прежде чем смазывать ствол дерева, замешать немного золы. Намазывается ствол на расстоянии 30-35 см от земли.Также можно изготовить юбку. Сделать ее можно из фольги или разрезанной пластиковой бутылки. Главное, чтобы форма пояса напоминала юбочку. Муравьи попадают в тупик, а перебираться через острые края юбки не станут, и им придется вернуться на землю.Отличным барьером станут липучие пояса. Для этого оборачиваем ствол целлофановым пакетом, лучше в несколько слоев. Оборачиваем плотно, чтобы под ним муравьи тоже не смогли пробраться, и намазываем поверх дегтем или смолой. Насекомые будут прилипать и на дерево пробраться не смогут.





Ствол дерева можно обернуть синтепоном. Муравьи сразу развернутся, так как не смогут преодолеть пористую, непонятную поверхность, в которой легко заблудиться. Можно распотрошить старую куртку или подушку. Не жалейте, хорошенько оберните ствол.Пожалуй, самый действенный способ — купить готовую ловушку в магазине. Тем более, что выбор велик. Есть ловушки, которые используются как обычный заслон, а есть те, которые сразу избавят от муравьев, которые в нее попадут.

Как только вы заметили муравьев, не ждите, не рассматривайте дерево. Уверяю вас, муравьи совсем не просто так бегают. Они несут тлю на свежее пастбище, что бы она хорошо питалась и выделяла больше сладкого вещества, которым и будут питаться пастухи насекомые.

После установки пояса, обязательно обработайте деревья от тли, даже если пока не нашли никаких следов ее пребывания.

Естественно, любые ловушки, в течении сезона нужно обновлять. Вещества испаряются, ловушки становятся не эффективными, а у тли и муравьев сезонности нет. Как только они сожрут 3 ваших дерева, то быстро перебазируются на другие три.

Можно с весны натирать стволы чесноком, рассыпать на земле горчицу. Это приостановит путешествия муравьев, которые ищут вкусные пастбища для своей тли.