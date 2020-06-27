Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Кардиолог раскрыл россиянам способ пережить «погодную пилу»

Кардиолог раскрыл россиянам способ пережить «погодную пилу»

Кардиолог раскрыл россиянам способ пережить «погодную пилу»Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков дал советы россиянам, как пережить «погодную пилу». Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

По его словам, резкая перемена погоды может стать причиной плохого самочувствия и усугубить хронические заболевания. «Погодная пила» — быстрая смена влажности, давления, магнитной активности и температуры — особенно опасна для людей с проблемами сердца и сосудов. Таких граждан он призвал строго соблюдать все рекомендации по лекарственным препаратам.

Кардиолог посоветовал носить в жару свободную и дышащую одежду и головной убор. Разница между уличной и комнатной температурой не должна превышать 5 градусов. «Если на улице 30, а вы ставите кондиционер на 18, это стопроцентная гарантия радикулитов, течения из носа, кашля и всего остального», — предупредил Беленков.

Кроме того, хорошо перенести жару поможет увеличенная норма потребления воды. Для восполнения потери жидкости и микроэлементов и для профилактики сгущения крови в воду можно добавлять растворимые соли натрия и магния.

Беленков добавил, что при такой погоде необходимо особенно внимательно следить за самочувствием. Первыми признаками перегрева и обезвоживания считаются головная боль, головокружение, слабость и потемнение в глазах, заключил врач.

Ранее диетолог призвала отказаться от некоторых продуктов в жару. По ее словам, следует ограничить прием транжиров, которые содержаться в фастфуде и некоторых кондитерских изделиях. Также вредными при теплой погоде она сочла жирное мясо, шашлык, наваристый бульон — они требуют много энергии для усвоения, долго и тяжело перевариваются, выделяя дополнительное тепло.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Некачественные дети и стерилизация: дебилы в Раде про демографию на Украине
Некачественные дети и стерилизация: дебилы в Раде про демографию
Кардиолог раскрыл россиянам способ пережить «погодную пилу»
Кардиолог раскрыл россиянам способ пережить «погодную пилу»
Россияне раскрыли цели первых кредитов в зависимости от возраста
Россияне раскрыли цели первых кредитов в зависимости от возраста
"Постарел на 200 лет": изменившийся Дибров расстроил поклонников
"Постарел на 200 лет": изменившийся Дибров расстроил поклонников
Актер отказался озвучивать персонажа из «Гриффинов» из-за цвета кожи
Актер отказался озвучивать персонажа из «Гриффинов» из-за цвета кожи
Билли Айлиш внезапно отписалась от всех в Instagram
Билли Айлиш внезапно отписалась от всех в Instagram
Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от Мэдди Зиглер
Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от
В сети узнали о двух различных способах мыть посуду и удивились
В сети узнали о двух различных способах мыть посуду и удивились
Луна в земных Знаках Зодиака: что можно делать и что нельзя
Луна в земных Знаках Зодиака: что можно делать и что нельзя
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT об Афганистане
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT

Топ на сегодня

Путин: Во время пандемии волонтеры оказали помощь более чем 3 млн россиян
Путин: Во время пандемии волонтеры оказали помощь более чем 3 млн
Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты
Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты
В Германии на мясоперерабатыващем предприятии выявили очаг COVID-19
В Германии на мясоперерабатыващем предприятии выявили очаг COVID-19
Немецкие СМИ: Директор проекта ушел из «Северного потока — 2»
Немецкие СМИ: Директор проекта ушел из «Северного потока — 2»
Железняк прокомментировал слова Порошенко о Крыме
Железняк прокомментировал слова Порошенко о Крыме

Еще по теме

Кардиологи дали рекомендации, как пережить летнюю жару "сердечникам"
Россиянам раскрыли способ пережить «барическую пилу»
Кардиолог рассказал, как следить за здоровьем после 35 лет
Россиянам дали советы по подготовке к госпитализации с коронавирусом