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Кирилл Серебренников прокомментировал свой приговор: "Я недоволен"

Кирилл Серебренников прокомментировал свой приговор: "Я недоволен"

Сегодня в Мещанском суде Москвы был оглашен приговор фигурантам дела "Седьмой студии": 50-летнему художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову, продюсеру Алексею Малобродскому, экс-гендиректору Юрию Итину и бывшей чиновнице Министерства культуры, а ныне директору РАМТа Софье Апфельбаум.

Серебренникова, Итина и Малобродского суд признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере, дав им условные сроки и обязав выплатить штрафы. Софью Апфельбаум оправдали.


Кирилл Серебренников

У здания суда ждала толпа журналистов и сторонников Кирилла Серебренникова, к которым он и обратился, выйдя на улицу.

Во-первых, говорю огромное спасибо за поддержку, за то, что вы верите в нашу невиновность, за то, что вы понимаете, что происходит. Каждый человек, находящийся здесь, очень важен и ценен. Пожалуйста, соблюдайтесь социальную дистанцию. Не заразите друг друга, потому что за правду нужно бороться, — сказал Серебренников.


На просьбу журналистов прокомментировать решение суда он ответил, что недоволен своим приговором.Я недоволен, — сказал он.

Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф в размере 800 тысяч рублей по делу о хищении 129 миллионов рублей при реализации театрального проекта "Платформа". Суд не запретил режиссеру занимать должности в госучреждениях культуры. Серебренников, Итин и Малобродский суммарно должны возместить Министерству культуры 129 миллионов рублей.


Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил, что для защиты режиссера приемлемым был бы оправдательный приговор, поэтому защита намерена обжаловать решение Мещанского суда Москвы.Мы не считаем, что Министерству культуры РФ причинен какой-то ущерб. Говорить, что кто-то собирается возмещать ущерб, очень рано, — сказал Харитонов.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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