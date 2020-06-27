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Китай выразил протест США в ответ на санкции из-за Гонконга

Китай выразил протест США в ответ на санкции из-за Гонконга
Китай выразил протест США в ответ на решение американской стороны ввести санкции против китайских чиновников из-за Гонконга, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР в Гонконге.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон ввел визовые ограничения против чиновников компартии Китая за "подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека".

"В ответ на объявление США о введении визовых ограничений в отношении китайских чиновников официальный представитель канцелярии МИР КНР в Гонконге выразил решительный протест, а также призвал США немедленно исправить свои ошибки и прекратить вмешательство в дела Гонконга", - говорится в заявлении.


Отмечается, что США клевещут на центральное правительство Китая за якобы "уничтожение" высокой степени автономии Гонконга, они передергивают факты и сами верят в свою ложь.


"Гонконг – это китайский Гонконг, внутренние дела Гонконга полностью являются внутренними делами КНР, США следует немедленно прекратить любое вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела Китая, в противном случае Китай даст решительный отпор", - указали в ведомстве.

# В мире
По материалам: ria.ru

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