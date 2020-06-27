Китайский эксперт поделился прогнозами по «второй волне» короновируса

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В Пекине продолжают регистрировать новые случаи СOVID-19. За прошедшие сутки в КНР выявлен 21 заражённый, из которых 17 — в столице. С учётом разговоров в Европе и США о возможной «второй волне» коронавируса, китайские граждане тоже начинают рассуждать о том, не станет ли пекинская вспышка новым этапом распространения инфекции. Китайский информационный портал SOHU публикует прогнозы эпидемиолога У Хао о развитии ситуации с заболеванием.

По мнению эксперта, «вторая волна» зависит от многих факторов, но есть объективные обстоятельства, которые повышают риск новых вспышек. Речь идёт об осенне-зимнем сезоне. Холода — более благоприятная для вирусов погода, соответственно, они могут дольше выживать. Кроме того, в холодную или дождливую погоду больше скоплений людей в помещениях, что также способствует распространению инфекции. Ещё один важный момент — это период обострения заболеваний гриппом, который также ослабляет организм, а в сочетании с коронавирусом представляет серьёзную угрозу для здоровья.

Поэтому к такому сезону нужно готовиться заранее, считает У Хао. Этим должны заниматься все: врачи, руководители предприятий, сами граждане. Возможно, облегчить ситуацию сможет вакцина, если она будет создана к этому времени. Прививание наиболее уязвимых групп населения позволит избежать наплыва тяжёлых пациентов и «перегрузки» системы здравоохранения.

В оценке ситуации с вспышкой коронавируса в Пекине специалист, отмечая ряд моментов, схожих с уханьским случаем. Тем не менее, он считает, что эти ситуации разные. Так, оба мегаполиса вводили жёсткие меры, однако столица при этом полностью не изолировалась. Блокировались лишь наиболее опасные с точки зрения COVID-19 районы. К тому же пекинские власти провели масштабное тестирование горожан, выявляя представляющих опасность.

Локализации очага коронавируса способствовали новейшие технологии, отметил эксперт. Власти Пекина умело использовали методику обработки больших данных, благодаря чему удалось в сжатые сроки установить всех контактировавших с «носителями», быстро протестировать их и поместить на обсервацию.

В целом У Хао считает, что в течение двух следующих недель станет понятно, удалось ли победить вспышку коронавируса в столице.