Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
Сегодня, 17:12 Алексей Вольцев
Широкое общественное наблюдение гарантирует достоверность результатов по голосованию о поправке к Конституции, заявил РИА Новости в субботу глава комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас.
Клишас сообщил, что посетил в субботу колл-центр Общественной палаты, там активно работают волонтеры, связались уже примерно с 7,5 тысячей наблюдателей.
Политик отметил, что 502 494 наблюдателя по всей стране -это уникальный опыт наблюдения за процедурой голосования. "Безусловно, что столь широкое общественное наблюдение гарантирует достоверность результатов", - подчеркнул он.
По материалам: ria.ru