Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием

Алексей Вольцев

Широкое общественное наблюдение гарантирует достоверность результатов по голосованию о поправке к Конституции, заявил РИА Новости в субботу глава комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас.

Клишас сообщил, что посетил в субботу колл-центр Общественной палаты, там активно работают волонтеры, связались уже примерно с 7,5 тысячей наблюдателей.

Политик отметил, что 502 494 наблюдателя по всей стране -это уникальный опыт наблюдения за процедурой голосования. "Безусловно, что столь широкое общественное наблюдение гарантирует достоверность результатов", - подчеркнул он.