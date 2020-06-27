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Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием

Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
Широкое общественное наблюдение гарантирует достоверность результатов по голосованию о поправке к Конституции, заявил РИА Новости в субботу глава комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас.

Клишас сообщил, что посетил в субботу колл-центр Общественной палаты, там активно работают волонтеры, связались уже примерно с 7,5 тысячей наблюдателей.

Политик отметил, что 502 494 наблюдателя по всей стране -это уникальный опыт наблюдения за процедурой голосования. "Безусловно, что столь широкое общественное наблюдение гарантирует достоверность результатов", - подчеркнул он.

# Политика
По материалам: ria.ru

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