Крупнейший производитель откажется от рекламы в популярных соцсетях

Вадим Карасев

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Нидерландская компания Unilever, одна их крупнейших производителей потребительских товаров повседневного спроса, сообщила, что временно откажется от размещения рекламы в популярных соцсетях Facebook, Twitter и Instagram в США. Об этом говорится в заявлении компании, передает РИА Новости.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с «поляризованной атмосферой» в США. «Начиная с настоящего момента до, по крайней мере, конца года, мы не будем размещать рекламу брендов в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram», — сказано в сообщении.

Кроме того, компания указывает, что продолжение размещения рекламы на этих платформах в данный момент не принесет пользы для людей и общества. Однако Unilever отмечает, что будет проводить постоянный мониторинг и при необходимости пересмотрит свою позицию.

Ранее Unilever решила убрать с упаковок товаров слово «белый». В компании заявили, что употребление слов «бледный», «белый» и светлый», а также производных от них, предполагает «единый идеал красоты». Unilever отметила, что не считает такой подход правильным, поэтому изменит название популярного в Азии отбеливающего крема для лица Fair & Lovely.