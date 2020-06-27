Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Крупнейший производитель откажется от рекламы в популярных соцсетях

Крупнейший производитель откажется от рекламы в популярных соцсетяхФото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Нидерландская компания Unilever, одна их крупнейших производителей потребительских товаров повседневного спроса, сообщила, что временно откажется от размещения рекламы в популярных соцсетях Facebook, Twitter и Instagram в США. Об этом говорится в заявлении компании, передает РИА Новости.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с «поляризованной атмосферой» в США. «Начиная с настоящего момента до, по крайней мере, конца года, мы не будем размещать рекламу брендов в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram», — сказано в сообщении.

Кроме того, компания указывает, что продолжение размещения рекламы на этих платформах в данный момент не принесет пользы для людей и общества. Однако Unilever отмечает, что будет проводить постоянный мониторинг и при необходимости пересмотрит свою позицию.

Ранее Unilever решила убрать с упаковок товаров слово «белый». В компании заявили, что употребление слов «бледный», «белый» и светлый», а также производных от них, предполагает «единый идеал красоты». Unilever отметила, что не считает такой подход правильным, поэтому изменит название популярного в Азии отбеливающего крема для лица Fair & Lovely.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Coca-Cola приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях
Coca-Cola приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях
Фанаты Metallica выбрали лучшую песню группы
Фанаты Metallica выбрали лучшую песню группы
Крупнейший производитель откажется от рекламы в популярных соцсетях
Крупнейший производитель откажется от рекламы в популярных соцсетях
Россиянам перечислили тревожные симптомы после вакцинации от COVID-19
Россиянам перечислили тревожные симптомы после вакцинации от COVID-19
Трамп подписал «серьезный указ» против разрушителей памятников
Трамп подписал «серьезный указ» против разрушителей памятников
В США выявили максимальное число новых случаев заражения COVID-19
В США выявили максимальное число новых случаев заражения COVID-19
Финансовый гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
В Находке задержали мужчину, предлагавшего деньги за голос "против" поправок в Конституцию
В Находке задержали мужчину, предлагавшего деньги за голос "против"
В Ереване ликвидировали крупный пожар в парке
В Ереване ликвидировали крупный пожар в парке
Нидерланды спасут одну из крупнейших авиакомпаний Европы
Нидерланды спасут одну из крупнейших авиакомпаний Европы
Наследники создателя Шерлока Холмса подали в суд на Netflix
Наследники создателя Шерлока Холмса подали в суд на Netflix
Что пишут в Телеграме: 26 июня
Что пишут в Телеграме: 26 июня

Топ на сегодня

Российские добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Российские добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от
Дочь Ефремова рассказала о состоянии артиста после ДТП
Дочь Ефремова рассказала о состоянии артиста после ДТП
Исследование: больше 50% студентов в РФ занимаются дополнительным чтением
Исследование: больше 50% студентов в РФ занимаются дополнительным
Трамп сравнил свои отношения с Россией и демократами
Трамп сравнил свои отношения с Россией и демократами
Мэр Херсона поздравил горожан с бандеровским актом и присягой Гитлеру
Мэр Херсона поздравил горожан с бандеровским актом и присягой Гитлеру

Еще по теме

Twitter откажется от рекламы государственных СМИ
Индексы Европы малоподвижны, рост Unilever компенсирует снижение акций авиакомпаний
Продажи Unilever в III кв превзошли прогнозы благодаря повышению цен
Квартальные продажи Unilever превысили прогнозы