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Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях

Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что поправки в конституцию содержат дополнительные гарантии государства перед родителями, позволяющие в дальнейшем опираться на них при защите прав детей и реформировании системы органов опеки.

"Во-первых, я, как мама, считаю, что поправки - это дополнительные гарантии, расширяющие обязательства властей перед родителями, возможность дополнительных прав и их реализации. Можно сказать: ну а что, без дополнительных поправок в конституцию кто-то мешал помогать семье? Конечно же, нет", - сказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия 24", подчеркнув, что в поправках подразумеваются конкретные обязательства, и на них можно опираться, защищая права детей.

# Россия
По материалам: ria.ru

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