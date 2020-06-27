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Лидер "Российского союза молодежи" принял участие в голосовании по поправкам к Конституции

Лидер "Российского союза молодежи" принял участие в голосовании по поправкам к Конституции

После принятия поправок к Конституции работа государства с волонтерскими организациями и НКО будет выстроена более системно. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД лидер "Российского союза молодежи" Павел Красноруцкий.

Он проголосовал на участке на территории родной школы №14 в поселке Томилино Люберецкого района Подмосковья.

"Я проголосовал утром, примерно в половине девятого. На участке уже все было готово к голосованию. При входе находится дезинфицирующий коврик, также выдавались защитные маски и перчатки, одноразовые ручки. На полу – разметка социальной дистанции", – рассказал председатель общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Павел Красноруцкий.

Собеседник "Взгляда" также отметил, что поправки в большей степени направлены на будущее страны, а также рассказал о пользе поправок для некоммерческих организаций. 

"Любая некоммерческая организация работает на принципе добровольчества и волонтерства. В случае принятия новой Конституции мы можем претендовать на то, что работа государства с НКО будет выстроена более системно", – уверен Красноруцкий.

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По материалам: uposters.ru

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