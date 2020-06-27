Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Любовный гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года

Любовный гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года

Начало июля таит в себе опасности для влюбленных и ищущих свое счастье Знаков Зодиака. Астрологи советуют не искушать судьбу и подготовиться к ним заранее.


В романтической сфере на этой неделе лучше ничего не менять. Если в ваших отношениях возник конфликт или накипели какие-то проблемы, астрологи советуют отложить разбор полетов как минимум до следующей недели: на горизонте полутеновое затмение Луны. Тем, кто пока не нашел вторую половинку, лучше не искать спутника жизни и не торопить тех, кто им симпатичен, с развитием отношений. Наберитесь терпения: сейчас не стоит принимать судьбоносных решений, иначе последствия могут быть не самыми приятными. 

Овен

В июле одинокими Овнами может увлечься кто-то из числа очень близких друзей. Если этот человек выделятся среди окружающих, а его внимание будоражит что-то внутри, астрологи советуют согласиться на роман. А вот у семейных Овнов будет не все так гладко: на этой неделе требования к любимому человеку возрастут, причем в обе стороны. Чтобы потом не разочароваться, не стоит требовать невозможного и кидаться обвинениями.

Телец

Свободным Тельцам звезды советуют начать строить отношения с тем, кто восхищает моральными качествами, целями и приоритетами в жизни. Такой роман будет практически идеальным. Нашедшим свою любовь Тельцам астрологи пророчат спокойную неделю, когда оба партнера будут заинтересованны в работе над отношениями. Единственное, чего не стоит делать, — это уязвлять самолюбие любимого человека, критикуя его планы и желания.


Близнецы

Близнецов в начале июля ждет бурная личная жизнь. Звезды уверены: рядом обязательно появится человек, который сделает все, чтобы заинтересовать, увлечь, очаровать. Свободным Близнецам стоит поддаться чувствам, а вот семейным лучше сначала подумать о том, как наличие поклонника или поклонницы может повлиять на текущие отношения. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют «выключить» эмоции и положиться на голос здравого смысла.

Рак

Одиноких Раков ждет сюрприз: кто-то из знакомых может рассказать им о своей многолетней любви к ним, что станет началом перспективного романа. Раки, которые нашли свое счастье, смогут улучшить свои отношения: что-то, что долгое время было поводом для негатива и подозрений, на этой неделе исчезнет, оставив после себя лишь тень грусти. Все встанет на свои места, и в жизнь придет то, что осчастливит Раков и их пару.

Лев

Влюбленные и одинокие Львы на этой неделе могут откликнуться на чью-то любовь и без долгих раздумий согласиться на серьезные отношения. Есть вероятность, что судьба столкнет их с человеком, с которым им захочется остепениться и задуматься о создании семьи. Львам, у которых уже есть семья, придется поработать над собой и своими недостатками, чтобы сделать отношения более открытыми и доверительными.


Дева

В июле рядом с Девами может появиться тот, кто поможет им перейти на новый духовный уровень или найти свое предназначение в жизни. Нежный и продуктивный альянс может стать началом новой захватывающей истории любви. Если партнер уже есть и он полностью устраивает, то звезды советуют узнать друг друга поближе: рассказать о тайных увлечениях, обсудить жизненные принципы, примириться с недостатками. Все это сделает общение более открытым, а отношения более глубокими и комфортными.

Весы

Весы в июле, вероятно, почувствуют себя уверенными и всемогущими: им захочется больше отдавать, чем получать, а потому партнерам Весов повезет больше всего. Астрологи утверждают: в отношениях откроется что-то такое, что примирит с недостатками любимого человека, поможет понять его потребности и страхи. Проявленные забота и дальновидность найдут отклик даже в самом неприступном сердце.

Скорпион

На этой неделе одиноких Скорпионов может очаровать тот, кто не поддастся на их манипуляции и природное очарование. Попытки завоевать неприступную крепость могут стать самым приятным развлечением июля, но астрологи советуют не тратить много времени на того, кто не отвечает взаимностью. Счастливым в браке Скорпионам придется пересмотреть некоторые свои пристрастия и привычки, которые не устраивают партнера, и согласиться на уступки — это принесет мир и гармонию в семью.

Стрелец

Стрельцы в начале июля получат второй шанс на сближение с интересующим их человеком. Велика вероятность, что сами звезды подтолкнут их в объятия друг друга, что станет шагом в новую жизнь. Нашедшим свою любовь Стрельцам астрологи советуют присмотреться к поведению партнера и прислушаться к его мечтам — их ждет множество открытий, которые приятно их удивят и, возможно, станут началом нового счастливого периода в отношениях.


Козерог

Лунное затмение может высветить человека, который найдет в душе свободных Козерогов живейший отклик. Самое главное — постараться не идеализировать его и не ждать от него геройств ради любви: только плавный ход отношений приведет к роману. Если любовный партнер уже есть и он оставил свой отпечаток на сердце, то неделя может оказаться сложной: у партнера накопилось много требований и претензий, которые готовы вылиться в крупную ссору.

Водолей

Представителям Водолея астрологи советуют держаться подальше от любых двусмысленных ситуаций, связанных с личной жизнью. Велик риск, что попытка усидеть на двух стульях обернется полным провалом и даже потерей репутации. Так что в случае, если чувства проснулись к нескольким людям одновременно, делать выбор лучше на берегу, не вступая в параллельные отношения.

Рыбы

Влюбленные Рыбы в июле отбросят скепсис, житейский опыт и циничность и позволят себе примерить розовые очки и заняться строительством воздушных замков. Это может привести к очаровательному роману, который в будущем перерастет в удачный брак. А вот семейных Рыб звезды проверят на прочность, заставив сделать все возможное, чтобы отношения с партнером стали продуктивными.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Италия на перепутье: Конте против Сальвини
Италия на перепутье: Конте против Сальвини
Любовный гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
Китай выразил протест США в ответ на санкции из-за Гонконга
Китай выразил протест США в ответ на санкции из-за Гонконга
Явка по итогам двух дней голосования по поправкам превысила 19 процентов
Явка по итогам двух дней голосования по поправкам превысила 19
Силиконы, парабены, спирт: каких ингредиентов не должно быть в бьюти-средствах
Силиконы, парабены, спирт: каких ингредиентов не должно быть в
Власти России выделили деньги на продление выплат на детей
Власти России выделили деньги на продление выплат на детей
Без Джека Воробья. Марго Робби снимется в новой части "Пиратов"
Без Джека Воробья. Марго Робби снимется в новой части "Пиратов"
Роскачество рассказало, как выбрать хороший шашлык
Роскачество рассказало, как выбрать хороший шашлык
Фадеев сбросил 100 килограммов
Фадеев сбросил 100 килограммов
Названы преимущества электронного голосования перед традиционным
Названы преимущества электронного голосования перед традиционным
Coca-Cola откажется от рекламы во всех соцсетях
Coca-Cola откажется от рекламы во всех соцсетях

Топ на сегодня

Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от Мэдди Зиглер
Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT об Афганистане
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Путин: Во время пандемии волонтеры оказали помощь более чем 3 млн россиян
Путин: Во время пандемии волонтеры оказали помощь более чем 3 млн

Еще по теме

Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября 2017 года для всех знаков Зодиака
Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года
Любовный гороскоп на июнь 2020 года
Любовный гороскоп на июль 2020 года