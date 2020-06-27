Луна в земных Знаках Зодиака: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Луна постоянно переходит из одного Знака Зодиака в другой, что неминуемо отражается на настроении, здоровье и удаче людей. Астрологи расскажут, какое влияние оказывает Луна в земных Знаках: Тельце, Деве и Козероге.

Каким бы ни было настроение Луны в тот или иной день, очень важно следовать законам равновесия Вселенной, ведь они актуальны в любое время. В земных Знаках Луна ведет себя достаточно предсказуемо и понятно, однако есть целый ряд нюансов, о которых лучше не забывать.

Что можно делать, когда Луна в земных Знаках

Первое и самое важное — во время пребывания Луны в земных Знаках лучше всего заниматься планированием. Дела, которые спланированы в такое время, обычно удается доводить до логического завершения, потому что люди под влиянием знаков Земли очень хорошо понимают, что им нужно, а что нет.

На убывающей Луне в этих Знаках эксперты сайта dailyhoro.ru советуют заниматься сложными и монотонными делами, которые требуют повышенной внимательности. Луна в таком положении помогает людям не упускать важных мелочей из виду.

На растущей Луне в Знаках стихии Земли очень полезно заниматься домашними делами. Это может быть генеральная уборка или перестановка мебели. В такие дни можно начинать делать ремонт, переезжать, покупать домашние растения.

Также астрологи отмечают, что очень полезно проводить время дома. Энергетика родных стен в такие дни очень сильна, поэтому удача ждет всех, кто отдыхает или работает дома.

На Луне в Деве удачу принесут занятия творческими проектами. Луна в Тельце благоволит торговле или удаленным покупкам в интернете — это может быть мебель, одежда, закупка еды на неделю вперед. В такие периоды полезно заниматься шопингом и даже покупать что-то масштабное, но лучше делать это на убывающей Луне, чтобы не потратить лишнего. На растущей Луне полезно пользоваться заговором на удачную покупку, чтобы не потратить деньги зря. Когда Луна находится в Козероге, можно начинать сложные проекты, браться за то, что делать совершенно не хочется, но нужно. То, что актуально для Луны в одном земном Знаке, актуально и для пребывания в других двух, но в меньшей степени.

Пока Луна пребывает в этих Знаках, полезно заниматься духовными поисками и практиками. Это позволит с легкостью найти ответы на тревожащие вас вопросы о прошлом или будущем, принять важное решение.

Что нельзя делать на Луне в Тельце, Деве и Козероге

Первое, чего стоит опасаться, — это дальние поездки. Покидать родной дом, город или даже страну в этот период будет не особо приятно. Может появиться ощущение, будто что-то идет не так или что вы кого-то бросили. При этом вынужденные поездки типа командировок, наоборот, будут удачными.

Три земных Знака олицетворяют мудрость, поэтому нельзя принимать поспешных решений. Стоит обращать внимание на мнение окружающих, учитывать подсказки интуиции и собственный опыт во всех вопросах. Особенно это касается Полнолуний и Новолуний. Импульсивные поступки могут привести к серьезным проблемам и в другие фазы Луны, так что лучше не торопиться.

На растущей Луне в этих трех Знаках не стоит обижаться на близких, таить злобу и много думать о негативе. Отрицательные мысли в такие дни могут обретать форму очень быстро, а вот путь назад найти будет гораздо труднее.

Не рекомендуется слишком много времени проводить среди большого количества людей. Отдыхать лучше всего в уединении или с самыми близкими людьми.

Также астрологи настоятельно рекомендуют на Луне в Деве, Тельце или Козероге не искать виноватых в своих собственных промахах: так можно отпугнуть от себя друзей, коллег и близких. Нельзя перекладывать ответственность на чужие плечи, завидовать, а также раскрывать свои планы незнакомым людям.