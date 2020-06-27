Лунный день сегодня 27 июня 2020 года

Вадим Карасев

Новый день приносит новые возможности. Каждый день влияние Луны меняется, принося то удачу, то проволочки и трудности. О том, какие события произойдут 27 июня и что предпринять для достижения своих целей, рассказывают астрологи.

Лунный календарь прогнозирует: 27 июня будет днем больших дел. Придет ли удача лично к вам, зависит от настроя и от того, готовы ли вы к переменам. День пройдет под покровительством Луны в Деве — и это, по словам астрологов, удачный момент, чтобы отказаться от всего, что мешает достижению успеха, в том числе от блоков сознания, сомнений и комплексов. Влияние Девы будет мощным, так что отнеситесь серьезно к этим суткам.

Фаза Луны: 6-7 лунные сутки. Сегодня растущая Луна в Деве подпитывает удачу, но вместе с тем усиливает суету и нервозность. День сулит деловую активность, усиливает ментальную путаницу, но также дарит шанс навести порядок, сконцентрироваться и победить вредные привычки.

Магнитные бури: магнитосфера сегодня выйдет за приделы нормы и будет немного возбужденной. Однако сильного влияния она не окажет, поэтому нет причин опасаться за свое здоровье.

Благоприятные дела 27 июня:

планирование больших перемен;самообразование, работа над собой;ведение статистики;решение сложных вопросов, в том числе семейных;наведение порядка, как в жизни, так и дома.

Опасности и риски 27 июня:

Домашние дела при Луне в Деве

критические замечания, особенно в адрес близких;принятие спонтанных решений;работа на пределе сил и возможностей;участие в авантюрах и опасных делах.

Союз растущей Луны и Девы придаст сил, а если вы знаете, что конкретно нужно сделать и в каком порядке, все дела будут спориться, причем с большим энтузиазмом. Так что редакция сайта dailyhoro.ru советует не терять время зря, а сразу приступать к наведению порядка в доме, мыслях и жизни.

Внешний вид по лунному календарю

День располагает к приглушенным нарядам, необычным принтам и неоднозначным комбинациям. Необычное дизайнерское решение обязательно принесет успех, ведь у руля Дева — покровительница моды и красоты. Астрологи также советуют поэкспериментировать с имиджем — это поможет оказаться в центре внимания.

Работа и деньги в субботу

Сегодня лучше попридержать энтузиазм и не рваться к цели напролом. Добиться положительного результата будет сложно. Дела пройдут куда удачней, если вы примкнете к слаженной команде и научитесь делать выводы из чужих ошибок. Внимания заслуживают финансовые вопросы: можно решить часть проблем, погасить задолженности, вложить деньги с прицелом на повышение капитала. Луна расположилась удачно, и желания материального характера могут быть удовлетворены в большем объеме, чем вы рассчитываете.

Любовь и отношения сегодня

С любовью сегодня будет не все так гладко, как хотелось бы. События этих суток могут навести на грустные мысли. Астрологи советуют не сгущать краски, не копаться глубоко и не искать проблем, которых нет. В период влияния лунной Девы почти все влюбленные пребывают на эмоциональном пределе и не видят реальное положение вещей. Не стоит спешить с выводами и мучить себя напрасными подозрениями. Стоит спокойнее относиться ко всему происходящему.

Настроение и здоровье 27 июня

Ожидается непростой день, прежде всего в психологическом плане. Предстоит решать срочные вопросы, выпавшие из зоны внимания. Все это создаст нервозную обстановку, поэтому чтобы не загнать себя, астрологи советуют найти время на медитацию расслабления и снятия стресса.

Сегодня многие могут сильно реагировать на изменения погоды. Молодые и здоровые люди могут этого даже не заметить, а тем, у кого есть подобные проблемы, стоит перестраховаться и не пренебрегать профилактическими мерами.