Марго Робби сыграет главную роль в спин-оффе "Пиратов Карибского моря" после ухода Джонни Деппа из проекта

Вадим Карасев

После ухода 57-летнего Джонни Деппа из приключенческой франшизы "Пираты Карибского моря" (Pirates of the Caribbean) ее создатели принялись искать нового героя, чтобы попытаться потеснить в сердцах зрителей образ капитана Джека Воробья, созданный актером. И, похоже, нашли, но только не героя, а героиню. 29-летняя Марго Робби подписала контракт на главную роль в спин-оффе "Пиратов Карибского моря".

Как сообщает The Hollywood Reporter, новые "Пираты…" станут перезагрузкой проекта и попыткой проверить, может ли он существовать без Джонни Деппа. "Пираты Карибского моря" были одной из самых финансово успешных франшиз в истории кинематографа, собрав более 4,5 миллиарда долларов за пять фильмов.





Марго Робби





Джонни Депп

Над перезапуском "Пиратов Карибского моря", где теперь сюжет будет закружен вокруг пиратки, работает сценаристка и продюсер Кристина Ходсон, ранее работавшая вместе с Марго Робби над "Хищными птицами" (Birds of Prey). За плечами Ходсон также сценарии к спин-оффу "Трансформеров" (Transformers) и "Бэтгерл" (Batgirl).

На уход из проекта Джонни Деппа повлияли личные проблемы, в том числе судебное разбирательство и скандальный развод с 34-летней Эмбер Херд, обвинившей актера в домашнем насилии. Сейчас, напомним, Депп повторно судится с ней, обвиняя в клевете. После появления в прессе информации, что актриса сама применяла к мужу физическое и психологическое насилие, поклонники Джонни развернули в сети кампанию в его поддержку и создали петицию, призывающую студию Disney вернуть Деппа в роли Джека Воробья.







