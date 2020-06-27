Марк Цукерберг обеднел на 7 миллиардов долларов за день

Вадим Карасев

Марк ЦукербергФото: Yves Herman / Reuters

Миллиардер, основатель Facebook Марк Цукерберг за день обеднел на 7,2 миллиарда долларов после того, как некоторые крупные компании отказались размещать рекламу в социальной сети. Об этом пишет Bloomberg.

В пятницу, 26 июня, стоимость акций компании упала на 8,3 процента после того, как одна из крупнейших рекламных компаний в мире, Unilever, заявила о решении до конца года больше не тратить деньги на рекламу во всех продуктах Facebook, в том числе Instagram.

От рекламы в Facebook также отказались такие компании, как телекоммуникационный гигант Verizon и один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Hershey. Приостановила размещение рекламы и компания Coca-Cola. Они заявили, что Facebook не удалось на фоне протестов в США «в достаточной степени контролировать проявления ненависти и дезинформацию на платформе».

Совокупное состояние Цукерберга упало до 82,3 миллиарда долларов, следует из Bloomberg Billionaire Index. Он находится на четвертой строчке в рейтинге богатейших людей планеты.

Волна протестов накрыла США в мае 2020 года после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за жестокого обращения во время задержания полицией. Волнения и массовые беспорядки охватили десятки американских городов. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.