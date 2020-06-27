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Microsoft закроет магазины по всему миру

Microsoft закроет магазины по всему мируФото: Globallookpress.com

Технологическая компания Microsoft объявила о закрытии своих магазинов по всему миру. Теперь корпорация будет продавать свои товары и услуги только онлайн. Об этом сообщается на официальном сайте Microsoft.

На данный момент корпорация имеет 82 торговых точки, 73 из которых находятся в США, а остальные — в Канаде, Великобритании, Австралии и Пуэрто-Рико. Однако из них открытыми остаются пункты розничной торговли в корпоративных центрах компании Microsoft Experience Center в Нью-Йорке, Лондоне, Сиднее и Редмонде.

«Мы благодарны покупателям магазинов Microsoft, и с нетерпением ждем возможности оказывать им услуги онлайн», — говорится в сообщении. В компании также отметили, что на фоне эпидемии коронавируса квалифицированные специалисты Microsoft доказали, что могут успешно оказывать услуги и без личного контакта с клиентом. При этом руководство не планирует сокращать штат сотрудников.

Ранее сообщалось, что Microsoft отказалась продавать полиции США свою технологию распознавания лиц. Корпорация подчеркнула, что не сделает это до тех пор, пока в стране не появится законодательство, регламентирующее правила использования этой технологии полицейскими.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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