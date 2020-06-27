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Михеев предупредил о новых провокациях на голосовании по поправкам в Конституцию

Михеев предупредил о новых провокациях на голосовании по поправкам в Конституцию

Известный российский политолог Сергей Михеев прокомментировал скандалы, связанные со всероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

Обозреватель не уделил особого внимания инциденту, связанному с появлением на избирательном участке заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева без маски и перчаток. Чего нельзя сказать о попытке журналиста "Дождя" Павла Лобкова проголосовать дважды. По мнению Сергея Михеева, это попытка снизить явку на избирательные участки. Политолог считает, что в России есть группа людей, пребывающая в абсолютном меньшинстве, но имеющая поддержку извне, в чьи цели входит полная дискредитация плебисцита в России.

После провокаций, подобных поступку Лобкова (именно так назвал эксперт попытку двойного голосования), стоит ожидать следующего акта.


Все озвученные методы политолог назвал "элементом цветных революций" - когда подобные технологии выстраиваются вокруг любого общенационального голосования. Первый акт - попытка сорвать сам процесс, второй акт - попытка поставить под сомнение результаты проведенного опроса граждан.

Напоминаем, что с 25 июня по 1 июля в России проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать дистанционно. 1 июля, как официально назначенная дата голосования, объявлен в России выходным днем.

# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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