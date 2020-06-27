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Минспорт установит правила использования слов «паралимпийский» и «сурдлимпийский»

Минспорт установит правила использования слов «паралимпийский» и «сурдлимпийский»

Организации, которые занимаются спортивной подготовкой, смогут использовать в своем наименовании не только слово «олимпийский», но и «паралимпийский», «сурдлимпийский», а также образованные на их основе слова и словосочетания согласно правилам, которые установит Министерство спорта РФ. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в июле.

Этот проект федерального закона направлен на расширение полномочий Министерства спорта по установлению порядка использования слов «паралимпийский», «сурдлимпийский», как и образованных на их основе слов и словосочетаний, отмечается в пояснительной записке к документу.

В настоящее время действует приказ Минспорта от 30 декабря 2016 года «О порядке использования организациями, осуществляющими спортивную подготовку, в своих наименованиях слова «олимпийский» или образованных на его основе слов и словосочетаний». Однако в стране развитием спорта среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и органов слуха занимаются организации, официально зарегистрированные как «Паралимпийский комитет России» и «Сурдлимпийский комитет России».

Авторы законопроекта предлагают в ряде законодательных актов заменить слова «параолимпийский» и «сурдоолимпийский» словами «паралимпийский» и «сурдлимпийский». По их оценке, это поможет установить единообразие их использования и образованных на их основе словосочетаний, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению имиджа организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и, как следствие, повышению эффективности системы спортивной подготовки, развитию адаптивного спорта.

Авторами документа стали депутаты Госдумы Михаил Дегтярев, Валерий Газзаев, Юрий Афонин, Игорь Лебедев и Дмитрий Пирог. Законопроект был разработан во исполнение поручений президента РФ от 10 октября 2019 по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Документ уже получил одобрение Госдумы в первом чтении.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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