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Москва отреагировала на обвинения в оплате убийств военных США в Афганистане

Москва отреагировала на обвинения в оплате убийств военных США в АфганистанеФото: Yuri Gripas / Reuters

Посольство России в США прокомментировало данные, согласно которым Москва якобы предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании. Заявление дипмиссии распространено в Twitter.

«Безосновательные и анонимные обвинения The New York Times в адрес Москвы как организатора убийств американских солдат в Афганистане уже привели к прямым угрозам жизни в отношении сотрудников посольств России в Вашингтоне и Лондоне», — сказано в сообщении посольства.

Дипломаты призвали остановить публикацию лживых новостей и потребовали от властей США принять меры для обеспечения выполнения международных обязательств согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

26 июня газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва хотела сорвать мирные переговоры США с талибами. Отмечалось, что в 2019 году в бою в Афганистане были убиты 20 военных США, причем смерть некоторых из них могла быть следствием действий российских спецслужб.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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