Москва ответила на претензии Японии по геологоразведке у Курил

Анастасия Иванова

У России есть право проводить любые исследования на своей территории. Как передает ТАСС, об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя недовольство правительства Японии геологоразведкой у Курильской гряды в Охотском море.

«Россия имеет абсолютно суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее, как сообщило РИА «Новости», Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

«Семнадцатого июня мы сделали представление в связи с тем, что это не совпадает с позицией нашей страны по четырем северным островам и не может быть принято. Решение вопроса северных территорий является очень важным, правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с Россией на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора», — сказал заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Речь идет о геологических изысканиях в Охотском море на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами. При этом Россия ранее уведомила Японию о работах, которые продлятся три месяца.