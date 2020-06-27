На российском военном полигоне произошел пожар

Вадим Карасев

Архивное фотоФото: EMERCOM of Russia / Global look

Природный пожар произошел на территории военного полигона Кирилловский в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает «Интерфакс».

В пресс-службе Западного военного округа пояснили, что причиной возгорания стала сухая трава на территории Морозовского лесничества. Отмечается, что угрозы военным объектам нет.

На данный момент пожар локализован. На месте возгорания задействован вертолет армейской авиации Ми-8, а также около 100 военнослужащих.

Ранее в МЧС сообщали, что лето в этом году может стать очень жарким, из-за чего есть возможность возникновения торфяных пожаров в Центральной России. До этого тяжелый сезон лесных пожаров спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.