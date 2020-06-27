Надежды не сбылись: Туроператоры России аннулируют июльские туры

Лидия Мартынова

Российские туристические операторы из-за неопределенности с датами снятия введенных из-за коронавируса ограничений, меняют свои планы и отменяют зарубежные туры с вылетами в июле.

Как сообщает отраслевой портал «Вестник АТОР», представители туристического бизнеса таким образом решили застраховаться от возможных рисков.

«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении.

Об отмене туров уже сообщили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и «Интурист». Пока отменены не все туры. Некоторые из них аннулируют путевки с датами до середины месяца, но большинство с вылетами до конца июля. Операторы предлагают клиентам перебронировать их на более поздние даты.

Напомним, что Россия прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса.

8 июня часть ограничений сняли — россиянам разрешили выезжать из страны на работу и учебу, а также чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах.

В страну также разрешили въезжать иностранцам для лечения в российских медучреждениях, и тем, у кого здесь живут близкие, нуждающиеся в уходе.

Как сообщало ИА Newstes, еще в мае российский Минтранс выразил надежду на то, что международное авиасообщение возобновится в июле, что и вызвало некоторое оживление в туристическом сегменте. Однако сегодня имеются все признаки того, что эти надежды не сбудутся.