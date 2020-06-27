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Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix

Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix

Наследники британского писателя Артура Конан Дойла усмотрели нарушение своих авторских прав в предстоящем фильме от Netflix. Новый проект о младшей сестре Шерлока Холмса станет предметом судебного разбирательства, т.к. иск от наследников Конан Дойла уже подан.

Сериал, представленный Netflix - "Энола Холмс". В основу его легли книги Нэнси Спрингер, но сторона истца намерена доказать, что в фильме есть отсылки к произведениям Конан Дойла. Важным нюансом здесь является то, что наследники писателя не имеют права на какие-либо отчисления с произведений Конан Дойла, написанных им до 1923 года. Истцы настаивают, что в сериале использованы элементы более поздних рассказов Конан Дойла.

Ответчиками по иску стали кинокомпания Legendary Pictures, режиссеры и сценаристы "Энолы Холмс", а также издательство Penguin Random House.

# Шоу-бизнес / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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