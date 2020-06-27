Наследники создателя Шерлока Холмса подали в суд на Netflix

Вадим Карасев

Фото: Wikipedia

Наследники создателя Шерлока Холмса Артура Конан Дойля подали в суд на Netflix из-за нарушения их прав в предстоящем фильме о младшей сестре детектива. Об этом сообщает Independent.

Речь идет о сериале «Энола Холмс» на основе книг Нэнси Спрингер. Главную роль в нем сыграла Милли Бобби Браун.

В 2014 году наследники перестали получать авторские отчисления за произведения о детективе, которые были написаны до 1923 года, поскольку суд признал их общественным достоянием. Однако истцы считают, что в сериале есть отсылки к десятки рассказам Дойля, которые были созданы в период с 1923 по 1927 годы. Права на них по-прежнему принадлежат семье писателя.

Иск был направлен против Netflix, кинокомпании Legendary Pictures, издательства Penguin Random House, а также сценаристов Нэнси Спрингер и Джека Торна и режиссера Гарри Брэдбира. Наследники выразили протест в связи с «несогласованным использованием оригинальной авторской манеры» Конан Дойля.

Также они считают, что в сериале показаны «эмпатия и отношение к людям», свойственные Холмсу в рассказах, написанных после 1923 года.

В мае четырехкратный чемпион НБА Хорас Грант обвинил Netflix в искажении фактов о Майкле Джордане в документальном сериале «Последний танец». Бывший одноклубник самого известного баскетболиста в мире заявил, что в так называемой документалке легенда баскетбола изображен лучше, чем было на самом деле.