Названы преимущества электронного голосования перед традиционным

Вадим Карасев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Электронное голосование вызывает особый интерес у молодежи, родившейся «со смартфоном в руках». Об этом в беседе с Лентой.ру заявил IT-директор группы компаний «Газпром СтройТЭК Салават» Анатолий Корсаков, говоря о преимуществах электронного голосования перед традиционным.

«У цифрового голосования нет альтернатив. Никто не ездит в офис "Яндекса", чтобы заказать такси, и не пишет там заявление на подачу машины. Ходить куда-то опустить бумажку — дикость в XXI веке, кроме похода в туалет», — сказал Корсаков.

Такого же мнения придерживается директор центра координации проектов цифровой экономики Нижегородской области Владимир Распопов. «С уверенностью можно сказать, что онлайн-формат голосования обладает большим потенциалом по сравнению с очной формой. На сегодняшний день подано около 1,2 миллиона заявок на участие в электронном голосовании», — сообщил специалист.

Он пояснил, что потенциал у электронной формы голосования гораздо шире: это и доступность, и отсутствие привязки ко времени и месту. «На мой взгляд, электронные средства подтверждения личности сейчас недостаточно использованы в части голосования и волеизъявления граждан. И данные эксперименты являются логичным продолжением закона о цифровых правах граждан», — добавил Распопов.

По его мнению, интерес к электронному голосованию возникнет у граждан любого возраста, поскольку оно дает новые возможности для всех. «Технология блокчейн позволяет нам быть уверенными, что наш голос, положенный в одну из ячеек, или цепь волеизъявлений граждан, событий, не будут никак видоизменены, модифицированы или удалены. То есть, можно быть уверенным, что ваш голос учтен правильно, как и голоса миллионов других избирателей. В ином случае, цепь за сохранность которой отвечает технология, будет разрушена», — подчеркнул директор центра.

По данным на утро 27 июня, общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70 процентов. Общее число зарегистрировавшихся на электронное голосование составило 1 190 726.

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечении двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.