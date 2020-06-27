Названы знаки зодиака, которые чаще других первыми заканчивают отношения

Влада Некрасова

Эксперт по астрологии Тамара Санон назвала шесть знаков зодиака, которые чаще остальных первыми заканчивают отношения. По ее словам, кто-то разбивает сердца ради веселья, а некоторые поступают так, чтобы у партнера не было возможности причинить им боль раньше, сообщает YourTango.





Эксперт отмечает, что прямолинейные Стрельцы, как правило, первыми уходят. Они предельно честно расскажут, почему вы не можете быть вместе. Но из-за этого другому человеку может быть очень больно, особенно если он ранимый. Когда Стрелец поймет, что партнеру тяжело справиться с его откровениями, это только усугубит ситуацию. Представители этого знака вместо того, чтобы пытаться что-то решить, сразу расстаются.