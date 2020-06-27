Некачественные дети и стерилизация: дебилы в Раде про демографию на Украине

Анастасия Иванова

Депутат Верховной Рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» и председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова записала видео, в котором заявила, что в многодетных семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети «низкого качества», потому что они тоже начинают претендовать на социальные выплаты.

«Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства», — так пояснила свое видение ситуации Третьякова (вполне в стиле Виталия Кличко. — прим. ИА Newstes).

Третьякова привела в пример политику Великобритании и Сингапура по «стерилизации лиц», готовых получать социальную помощь.

«Великобритания — очень жестокая к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизованным», — отметила она и добавила, что похожая ситуация была и в Сингапуре.

В своем выступлении Третьякова ссылалась на мнения членов британского правительства при Маргарет Тэтчер, а также на главу Сингапура Ли Куан Ю, который, по словам депутата, «кастрировал и стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования». В связи с заявлением Третьяковой постоянная комиссия Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин обратилась в открытом письме к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с требованием об отставке народного депутата.

«От имени профсоюзного сообщества и ее женских ячеек в заявлении постоянной комиссии совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин высказывается осуждение антисоциальной и антигуманной позиции главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой», — сказано в обращении.

Профсоюзы считают позицию Третьяковой «антисоциальной и антигуманной». Там напомнили, что Третьякова начала свою деятельность в должности председателя комитета с поддержки «антисоциальных реформ и разрушения социальной защиты граждан». К слову, ранее она высказывалась в пользу повышения пенсионного возраста, а также отмены льгот участникам АТО, которые не были ранены.

А вот как прокомментировали ИА Newstes высказывания главы комитета Рады украинские политики и эксперты.

Политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев считает, что о внедрении на Украине опыта Британии и Сингапура относительно стерилизации женщин не может быть и речи.

«По моему мнению, высказывания действительно выглядят абсолютно некорректными и неуместными, за гранью добра и зла. Галина Третьякова пересказывала в рамках какой-то более широкой дискуссии, которая состоялась еще в мае, опыт Британии времен Маргарет Тэтчер и Сингапура. Понятно, что не может быть и речи о каком-либо переносе этого опыта в Украину. Слова о „некачественных детях“ и „стерилизации“, как можно понять сегодня, относились только к пересказу взглядов и практик социальной политики в Британии 1980-х и Сингапуре. Понятно, что те, кто вытащил эти слова на свет божий сегодня, явно не детей хотят защитить», — отметил он.

Политолог поддержал точку зрения профсоюзов Украины и убежден, что Третьякова должна уйти хотя бы с поста главы комитета по вопросам соцполитики, если не депутата Рады в целом.

«Есть существенная разница между экспертом и политиком, к сожалению, Третьякова, получив мандат нардепа, эту разницу не поняла. Политик должен понимать как „слово наше отзовется“, а услышали именно то, что услышали. Мы уже свыклись с презумпцией отсутствия добрых намерений со стороны государства и тех, кто его представляет. Поэтому эта информация, что называется, зашла. Соответственно, должна быть реакция, как и Зеленского, так и его партии с позицией в данном вопросе предложить Третьяковой сложить полномочия главы комитета как минимум», — сказал он.

Золотарев заверил, что на Украине не отменят выплату детский пособий, однако на проблему с низкими доходами в семьях необходимо обратить внимание для того, чтобы родители, решившиеся на рождение ребенка, могли рассчитывать на свои силы, а не ждали помощи от государства.

«В Украине, которая в социальном плане давно превратилась в образец социал-дарвинизма, мы все знаем и не нужно лицемерить, что в семьях с низкими доходами и уровнем жизни рождаются дети ради получения пособий. Они заранее лишены возможностей для воспитания в нормальных, достойных условиях для получения хорошего образования и так далее. Уверен, что никто не пойдет на такой шаг как сворачивание выплаты детских пособий, но проблема есть и ее нужно решать, конечно же не такими практиками, о которых говорила Третьякова», — подытожил он.

Журналист, политический эксперт Елена Маркосян заявила, что подобное высказывание Третьяковой косвенно свидетельствует о том, что партия Зеленского притягивает деградантов.

«Некоторые многодетные мамы становятся суррогатными мамами и покупатели таких деток в их качестве не сомневаются. Если бы наше государство так же ценило каждого ребенка и каждого гражданина, мы бы жили в другой стране. А пока у нас во власти люди очень сомнительного качества. Крайне низкими с точки зрения эффективности и перспективности остаются все их действия, решения и результаты. Сам факт присутствия в списке партии „Слуга народа“ такого депутата как Третьякова показывает, насколько низкокачественной является эта политическая сила», — подчеркнула она.

Народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Антонина Славицкая пришла в недоумение от жестокости и цинизма Третьяковой.

«Дети не бывают низкого или высокого качества. Это взрослые в силу отсутствия у них эмпатии склонны проявлять запредельный цинизм и низкое качество ума и души. Хочу напомнить, что величайший гений, как говорится, „всех времен и народов“, — Бетховен — происходил из неблагополучной семьи. На его счастье, судьба уберегла его от встречи с Галиной Третьяковой и не дала поставить клеймо второсортного человека», — отметила она.

Народная избранница считает, что дискриминация людей по имущественному или образовательному признаку и мечты о физическом насилии над ними попахивает фашизмом.

«Безусловно, я не разделяю взглядов Галины Третьяковой. Более того, я от них в ужасе. Но если отбросить первые, самые рвущие душу эмоции, то я могу сказать еще и о крайнем непрофессионализме этой депутатки. Ведь это и есть и сфера ответственности государства — сделать все возможное, чтобы поставить на ноги детей, рожденных в необеспеченных семьях. Для этого, грубо говоря, Третьякову и избирали в депутаты — работать над преодолением бедности, а не болтать о стерилизации „низшей касты“», — отметила она.

Славицкая настаивает на том, чтобы Третьякова ответила за «некачественных детей» и «стерилизацию» по всей строгости закона.

«Мне лично не интересны мотивы, которые ее сподвигли записать подобное видео. Было ли тут главным отсутствие сострадания как такового или убежденность в том, что депутатский мандат дает право мнить себя вершителем судеб — это уже не важно. Важно, понесет ли Третьякова ответственность за сказанное. Могу также добавить, что „либертарианство“ „слуг народа“ показало себя во всей красе. Раньше мы знали, что имеем дело с людьми некомпетентными, но не знали, что они еще и настолько жестоки и глупы. Говорят, что президент Зеленский лично потребовал от Третьяковой принести извинения украинцам. Честно говоря, от ее извинений мало проку. Как минимум, она должна сложить мандат депутата, а как максимум — пойти под суд за разжигание ненависти в обществе», — подчеркнула она.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук также не поддерживает высказывание коллеги по цеху, но выразила надежду, что это была всего лишь неудачная формулировка.

«Конечно, я не поддерживаю высказывания относительно качества детей и стерилизации. Но я хочу верить, что это было не более чем неудачное импульсивное высказывания, ошибка формулировки так сказать. Такое случается у всех. У меня такое иногда бывает. Галина является моей коллегой. Не думаю, что в свои высказывания она вкладывала какой дискриминационный смысл. Но, безусловно, это ошибка с ее стороны. Должны это признать и это будет очередным уроком для нашей команды», — сказала она.

В то же время нардеп отметила, что если высказывание вызвало негативный эффект, на который политик не ожидал, то это проблема этого политика.

«Даже если медиа или политические оппоненты намеренно или ненамеренно искажают содержание высказывания, это опять же проблема автора высказывания. Мы должны говорить так, чтобы наши слова не могли исказить. А если мы допускаем коммуникационные ошибки, то и медиа и наши оппоненты вправе использовать такие ошибки для медиа хайп или в политической борьбе», — добавила она.

По мнению Верещук, в конце концов, наступают такие времена, когда коммуникационная техничность становится неотъемлемой частью профессионализма политика.

«Цена коммуникационных ошибок будет расти, а с ней будет расти ценность коммуникационной профессионализма», — резюмировала Верещук.

Политолог-международник Антон Кучухидзе считает, что глава комитета по вопросам соцполитики Третьякова не до конца понимает, что она представитель власти, а за своими высказываниями необходимо следить.

«Как глава комитета, я не думаю, что она подразумевала все то, что попало в Сеть. С точки зрения научной дискуссии, примеров таких было очень много, поэтому я вижу тут некоторые проблемы. Первое — политик еще не осознал, что он стал все-таки политиком, а не экспертом. То есть, если бы она была просто экспертом, то тогда можно было бы не задумываться, о чем говоришь, а говорить научную истину и описывать практики в том же Сингапуре. Но учитывая то, что ты все-таки ты народный депутат и политик, то конечно, на тебя бремя ответственности ложится, поэтому, даже участвуя в научной дискуссии тебе нужно, грубо говоря, фильтровать все, что ты говоришь. Поэтому такое восприятие, такой технологический контекст», — сказал он.

С точки зрения эксперта, оппозиция использовала ситуацию в свою пользу.

«Ситуация очень неоднозначная. Понятное дело, что оппозиция делает свою работу. Они вцепились в кусок видеозаписи, разгоняют полностью тезисы, которые им нужны», — заявил он.

Кучухидзе привел пример, что как в Украине, так и в мире существует проблема, когда некая каста людей садится на соцпакет и не хотят работать.

«Если отойти от эмоций и политической конъюнктуры, мы понимаем, что у Штатов есть такая проблема, когда представители Латинской Америки живут сугубо на вэлфере и они особо не собираются работать. В той же Германии большинство беженцев с Ближнего Востока тоже получают социальный пакет и достаточно хороший. Порой им предпочтительнее не работать, потому что соцпакет больше, чем обычная трудоемкая работа, которая им предлагается. Эта проблема есть во всем мире и у каждой страны свой выход», — поведал он.

Делая вывод из услышанного, можно прийти к выводу, что большая часть украинской общественности и истеблишмента в равной степени всё же не поддерживает предложенных Третьяковой методов решения имеющейся проблемы. Тем не менее, озвучивание подобного рода предложений даже в теории — уже тревожный звонок. Стремительно деградирующему украинскому обществу не хватало только мальтузианства.

Артем Бузила

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