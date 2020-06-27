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Нидерланды спасут одну из крупнейших авиакомпаний Европы

Нидерланды спасут одну из крупнейших авиакомпаний ЕвропыФото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Нидерландов спасут авиакомпанию KLM, являющуюся частью второго по величине авиаперевозчика Европы — холдинговой компании Air France-KLM. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Минфина королевства.

KLM получит от властей страны финансовую помощь размере 3,4 миллиарда евро: 2,4 миллиарда придутся на банковские кредиты с госгарантиями, еще один миллиард составит прямой заем. В обмен на финансовую помощь KLM приостановит выплату дивидендов акционерам, на 20 процентов сократит количество ночных рейсов, будет стимулировать развитие железнодорожных перевозок и сократит выбросы углекислого газа, что отвечает долгосрочной стратегии развития Евросоюза.

В Минфине Нидерландов назвали неизбежными массовые сокращения в компании, снижение уровня оплаты труда и отказ от бонусов. Правительство назначит в KLM наблюдателя, чтобы гарантировать использование выделенных средств исключительно на поддержание компании.

Ранее стало известно, что Air France получит помощь в размере семи миллиардов евро. Также поддержку предоставят крупнейшей европейской авиакомпании — немецкой Lufthansa. Она получит девять миллиардов евро.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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