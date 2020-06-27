Нижняя палата Конгресса США проголосовала за создание 51-го штата

Анастасия Иванова

26 июня палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о предоставлении городу Вашингтон (округ Колумбия) статуса штата.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, за соответствующее решение высказались 232 конгрессмена, против — 180. Если такой закон будет принят, то американская столица станет 51-м штатом и получит свое представительство в конгрессе.

Однако при текущем политическом раскладе такая перспектива выглядит маловероятной, поскольку теперь документ должен получить одобрение Сената, а затем его должен подписать президент.

А в Сенате, в отличие от нижней палаты, большинство принадлежит Республиканской партии, представители которой уже высказывались против предоставления Вашингтону статуса штата.

С их позицией полностью солидарен и президент США Дональд Трамп. Глава государства уже пообещал наложить вето на законопроект, если он будет представлен ему на утверждение.

Сторонники законопроекта сетуют на то, что в настоящее время американская столица имеет статус федерального округа Колумбия и не входит ни в один из 50 штатов. Это не позволяет жителям города избирать своих представителей в федеральный конгресс.

В связи с этим многие горожане даже разместили на своих автомобильных номерных знаках надпись «Платим налоги, но не имеем представительства».

Республиканцы упрекают демократов в попытке упрочить свое положение в конгрессе за счет представителей Вашингтона. В случае принятия закона в Конгрессе США появится два новых сенатора и пять конгрессменов — все они будут выступать за демократов, так как у республиканцев в городе поддержки почти нет.

Издание напоминает, что на выборах в 2016 году 91% избирателей Вашингтона голосовал за кандидата от демократов Хиллари Клинтон, тогда как за республиканца Дональда Трампа — всего 4,1%.

Как сообщало ИА Newstes, накануне нижняя палата Конгресса США поддержала законопроект о реформе полиции, который был разработан и внесен демократами. Он находится в аналогичном положении, ожидая утверждения Сената и президента.