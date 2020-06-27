Новый всплеск коронавируса зарегистрирован в США

Вадим Карасев

Более сорока тысяч новых случаев заболевания коронавирусом были зарегистрированы по всей территории США 26 июня.

За последние 24 часа количество заразившихся в стране составило 40 173 человека — это самый высокий ежедневной показатель за время эпидемии в Штатах. Об этом говорят данные университета Джона Хопкинса.

Существует более 2,4 миллиона подтвержденных инфекций и более 125 тысяч смертей по всем штатам — это больше, чем в любом другом государстве.

В Белом доме, во время пресс-конференции, которая состоялась 26 июня, целевая группа призвала миллениалов пройти тестирование, даже если они не имеют симптомов инфекции.

В таких штатах как Техас, Флорида и Аризона планы повторного открытия предприятий были приостановлены из-за всплеска коронавируса.

Увеличение числа регистрируемых ежедневно случаев заболевания может быть объяснено расширением масштабов тестирования. Официальные лица здравоохранения в США оценивают истинное число случаев заболевания, вероятно, в 10 раз выше, чем сообщалось ранее, сообщает BBC.

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