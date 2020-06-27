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Нур-Султан вновь затопило после дождя

Нур-Султан вновь затопило после дождя
Столицу Казахстана Нур-Султан вновь затопило после дождя, в ликвидации последствий ливня задействовано 140 единиц спецтехники, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе акимата (мэрии) города.

В ночь с пятницы на субботу в Нур-Султане прошел сильный дождь, ряд улиц подтоплены водой. Это третий сильный ливень за месяц, городским властям уже приходилось откачивать воду с подтопленных улиц.

"Задействовано 140 единиц спецтехники, откачено более 20 тысяч кубических метров дождевой воды", - сообщил РИА Новости сотрудник администрации.


В администрации сообщили, что улицу Иманова затопило в этот раз особенно сильно, потому что в микрорайоне Молодежный ведутся работы по строительству ливневки. Строительство полностью завершится в 2021 году.

# В мире
По материалам: ria.ru

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