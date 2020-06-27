От скромных платьев до виртуальной одежды: какими будут главные тренды выпускного в эпоху коронавируса

Вадим Карасев

Пандемия коронавируса затронула, кажется, все сферы и оказала влияние на привычный ход жизни самых разных людей. Выпускники этого года шагнули не только во взрослую жизнь, но и в дивный новый мир: без традиционных выпускных балов и с экзаменами по Zoom. Но совсем без праздника вчерашних школьников решили не оставлять. 27 июня пройдет всероссийский онлайн-выпускной: "ВКонтакте" порадует ребят трансляцией концерта популярных исполнителей, а TikTok подготовил серию мастер-классов по стилю от блогеров, челленджи и музыкальные поздравления.И все-таки обычными эти выпускные не назовешь — взять хотя бы выбор нарядов! Новый формат требует и новых идей. Размышляем, какие главные тренды могут определять выпускную моду в посткоронавирусную эпоху.

Ностальгировать по прошлому и смотреть на выпускные балы знаменитостей

На выпускные платья есть своя мода: чтобы убедиться в этом, достаточно полистать архивную хронику или сравнить, в чем отправлялись на главный школьный вечер вы, а в чем младшая сестра, например.

Пока в 80-х на Западе царил максимализм и преобладали яркие цвета, у нас выпускницы еще носили скромные романтичные платья без декольте, зато с рюшами и оборками.





Выпускники в 80-е годы

А вот в 90-е ассортимент значительно обновился, равно как и информированность о модных трендах: мечтой "королев бала" стали обтягивающие короткие платья с вырезом, а среди материалов спросом пользовались гипюр, люрекс, органза. Грезили выпускницы тех лет и о модном жакете с подплечниками.





Spice Girls

Примером для выпускниц, конечно, служили и знаменитости. В 80-х на Западе многие ориентировались на Мадонну, дополняя образ крупной бижутерией, ну а у нас к концу 90-х стали набирать популярность мини-платья на бретелях, как у Spice Girls.





Выпускники в 90-е годы

К нулевым выбор у выпускниц стал настолько огромным, что одной главной тенденцией дело уже не ограничивалось: на одном танцполе отплясывали в кринолинах, как у принцессы, и в облегающих платьях с косым подолом.

В этом году многие знаменитости решили поддержать выпускников по всему миру и делились своими историями про окончание школы и, конечно, снимками с выпускных балов.





Выпускницы 2018 года, фото из инстаграма

Поскольку полноценного праздника в этом году школьницы оказались лишены, то почему бы не посмотреть, как он проходил у других, полистав мамин альбом и архивные кадры звезд.

Изучить их, впрочем, будет интересно и тем, кто уже давно отпраздновал выпускной, ведь многие знаменитости, кажется, весьма прагматично подходили к выбору наряда и отдавали предпочтение платьям, которые можно оставить в гардеробе и после вечеринки.

Например, Трейси Эллис Росс отправилась на выпускной в темно-сером платье-футляре от Armani, а Мишель Обама выбрала комплект из шелкового комплекта из платья и жакета одинаковой расцветки — чем не идея для летнего выхода в свет?





Джиджи (в платье Hervé Léger) и Белла Хадид на выпускном













Подойти к вопросу креативно и запечатлеть момент

Выпускники этого года оказались в непростой ситуации, но зато попали в знаменательный исторический момент, ведь даже без выпускного бала спустя годы будет, что вспомнить, а 2020 год точно войдет в учебники для будущих поколений. Таким насыщенным событиями выпускным годом точно может похвастаться не каждый.

Отмена торжественных мероприятий не повод лишать себя красочных фото и яркого платья. Так решила и школьница из Иллинойса — 18-летняя Пейтон Манкер, выпускница Sparta High School.





Пейтон Манкер

Название учебного заведения все-таки обязывает не сдаваться, и девушка порадовала себя бальным платьем, причем сделала его своими руками. В наряде Пейтон решила запечатлеть текущий момент — само платье и все аксессуары к нему связаны с темой коронавируса.

Так, на юбке можно увидеть изображение врачей, а также сценку со звонком по Zoom, а сумка выполнена в форме самого вируса под микроскопом.





Я хотела продемонстрировать, что происходит, потому что эта пандемия так или иначе затронула очень многих людей во всем мире,

— сказала Манкер, чей выпускной бал был отменен.

Портрет в центральной части юбки посвящен чувству одиночества и растерянности, с которым столкнулись многие во время самоизоляции.

Я поместила это изображение по центру, потому что многие люди чувствовали себя отчужденными и напуганными ситуацией, в которой мы находимся,

— пояснила выпускница.





Наряд, конечно, дополняли и выразительные аксессуары, помимо сумочки. Неотъемлемая деталь образа в этом году — маска, которую девушка украсила надписью Flatten The Curve ("выйти на плато" — применительно к пандемии термин означает снижение пика статистической кривой посредством самоизоляции и иных мер снижения заболеваемости).





Ну а в прическе Манкер использовала заколку с надписью Separately Together ("вместе врозь"). Завершал праздничный образ букетик, который Пейтон сделала из втулок от туалетной бумаги, — ироническая отсылка к паническим закупкам, которые были отмечены в разных странах в самом начале пандемии.









Платье девушка создала для конкурса, который ежегодно проводит бренд, выпускающий клейкую ленту (именно из нее и создан наряд). Главный приз, к слову, составляет 10 тысяч долларов — в этом году итоги подведут только 21 июля, но креативность Пейтон уже оценили пользователи сети. Ее постом в фейсбуке поделились более четверти миллиона раз!

Смотреть в будущее (и не захламлять шкаф)

О наступающей эре виртуальной одежды в мире моды говорят давно. В цифровом пространстве современный человек проводит уже порой больше времени, чем в мире реальном, а последние события и вовсе заперли по домам миллионы людей во всем мире, когда виртуальная связь стала единственно возможной.

Индустрия среагировала на все эти процессы. Капсульные цифровые коллекции и модели-аватары появлялись у западных брендов и ранее, ну а теперь к процессу активно подключились и российские марки.

Например, в марте этого года Дизайнер Регина Турбина запустила первый российский онлайн-магазин цифровой одежды Replicant.Fashion.

Диджитал-вещи дают безграничные возможности для самовыражения. Они могут быть сделаны из фантастических и несуществующих материалов и текстур, иметь всевозможные сочетания цветов и не всегда подчиняться законам физики,

— написано на сайте о преимуществе виртуальной одежды.





Replicant.Fashion

Для события, которое случается раз в жизни (а школьный выпускной к таким, безусловно, относится) и должно запомниться, — вариант, действительно, отличный.

Первую цифровую коллекцию этой весной выпустила и Алена Ахмадуллина. Вдохновленные традиционным для дизайнера русским стилем вещи и аксессуары представила виртуальная модель Алиона Пол. Самой эффектной частью капсулы стали кокошники-маски — селфи в таком головном уборе точно не останутся незамеченными.





Alena Akhmadullina

Цифровой аватар для представления своих новинок создал и бренд LYNA+. При этом визуализацию сделали нейтральной: у виртуальной модели нет расы, цвета кожи, нет акцента на телосложение. Представители бренда также отметили, что отказ от традиционных съемок — это возможность снизить затраты на производство, а значит, и финальную цену вполне реальных вещей.





Для тех, кто к радикальным переменам и полному переходу в виртуальный модный мир пока не готов, существуют и коллаборации на стыке физического и цифрового. Например, в июне этого года прошла презентация совместного проекта бренда ZNY и glo.

Главная идея совместной коллекции — использование возможностей дополненной реальности в качестве интерактивного декоративного элемента на одежде и аксессуарах. Бренд разработал три эффекта, позволяющие "оживить" принты на одежде и превратить их в анимированные объемные объекты.

А как вы выбирали наряд на свой выпускной?