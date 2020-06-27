Памятник советскому солдату во Ржеве сняли с высоты птичьего полета

Вадим Карасев

Мемориальный комплекс под Ржевом, посвященный советскому солдату, готов принять первых посетителей, сообщает телеграм-канал "Вежливые люди".

Накануне с памятника, который вместе с насыпью достигает высоты 35 метров, сняли строительные леса. Перед бронзовым солдатом расположена 55-метровая аллея. На мраморной плите у подножия статуи высечены строки из стихотворения "Я убит подо Ржевом" Твардовского "Мы за Родину пали. Но она - спасена". Телеканал РЕН ТВ снял комплекс с квадрокоптера.

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Мемориал располагается близ деревни Хорошево Ржевского района Тверской области, на федеральной трассе М-9. Проект был утвержден в мае 2018 года в результате международного творческого конкурса, проведенного РВИО. Авторами стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин, их концепция была представлена на церемонии открытия закладного камня в ноябре 2018 года. Средства на возведение комплекса собирали в том числе за счет краудфандинга.

В 1942-1943 гг. в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С ранеными общие потери составили более миллиона человек. В 2007 году Ржеву присвоено почетное звание "Город воинской славы".