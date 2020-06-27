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Переболевший коронавирусом врач стал «Мистером геем мира»

Переболевший коронавирусом врач стал «Мистером геем мира»Фото: Fj Alv (Fran Alvarado) / Facebook

Врач из Испании Фрэн Альварадо, переболевший в марте коронавирусом, узнал, что стал победителем конкурса «Мистер гей мира-2020» несмотря на то, что мероприятие было отменено из-за пандемии. Об этом сообщает ВВС News.

Как рассказал 30-летний мужчина, работающий врачом в Мадриде, он принял участие в конкурсе в прошлом году, однако занял тогда лишь второе место. На этот раз мероприятие перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса, а титул «Мистера гей мира-2020» присудили Фрэну. Врач узнал об этом через несколько недель после того, как выздоровел от коронавирусной инфекции, заразившись ею в марте. Мужчина признался, что известие о присуждении титула стало для него полной неожиданностью.

Фрэн заявил не только о важности движения за права ЛГБТ, но и призвал всех людей не комплексовать из-за внешности. Он показывает это на своем примере, на фотографиях в социальных сетях, что и сам не обладает идеальным телом: молодой человек начал лысеть и немного прибавил в весе. Также врач надеется, что пандемия коронавируса закончится как можно скорее.

«Мистер гей мира» — созданный в 2008 году конкурс, главный офис которого находится в городе Сидней (Австралия). Помимо спортивного состязания и дефиле в плавках, участники также проходят небольшое интервью с жюри. По информации, размещенной на сайте, будущий Мистер гей должен «быть сострадательным и тактичным человеком», «уметь выражать свои мысли и вести умный разговор», «иметь врожденное обаяние и остроумие» и другое. Стать участником конкурса могут мужчины в возрасте от 19 лет.

Ранее стало известно, что в Великобритании суррогатная мать родила для гей-пары малышей с разницей в три года. В 2017 женщина снова перенесла процедуру ЭКО, в результате которой забеременела и родила для мужчин первую дочку Беатрис. А в 2019 году она согласилась выносить для пары еще одного ребенка, зачатого из замороженного после рождения Беатрис эмбриона.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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