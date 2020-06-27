«Перемога» украинского МИДа — Facebook «переименовал» Киев

Влада Некрасова

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева на английском языке.

Об этом, как о большом достижении Украины написал в своем аккаунте этой же соцсети министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Он пояснил, что теперь столица страны в англоязычной версии будет именоваться «Kyiv», а не «Kiev», чтобы избежать созвучия с русским языком.

Кулеба сравнил свое собственное ведомство с водой, «которая точит камень». По словам министра, чтобы добиться от Facebook результата, Украина отправила «десятки и сотни писем», звонила во все офисы «от европейских до западного побережья США».

Отметим, что Facebook не является пионером по «переименованию» столицы Украины таким образом.

Как сообщало ИА Newstes, летом 2019 года США переименовали в международной базе написание столицы Украины с Kiev на Kyiv по просьбе украинского посольства. В дипмиссии рассчитывали, что вслед за этим изменять написание начнут и другие зарубежные организации, которые ориентируются на Вашингтон.