Посольство РФ назвало фейком статью NYT о поддержке талибов в Афганистане

Влада Некрасова

Посольство России в Вашингтоне назвало фейком статью New York Times о якобы имевшем место финансировании Москвой боевиков в Афганистане и потребовало от властей США адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей, об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американских спецслужб опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств издание не предоставило.

"Прекратите создавать "фейковые" новости, которые провоцируют угрозы жизни", - обратилось посольство к редакции New York Times.

Дипломаты также призвали власти США "принять эффективные меры для обеспечения и выполнения их международных обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года". В качестве доказательства посольство прикрепило скриншоты угроз, которые были размещены в адрес его сотрудников одним из пользователей Twitter после этих публикаций.

Stop producing #fakenews that provoke life threats, @nytimes.



We demand the relevant #US authorities take effective measures to ensure the fulfillment of their international obligations under the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961. @StateDept @FBI @DHSgov ⬇️ https://t.co/Ows7srg3IH — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 27, 2020

Ранее республиканцы в конгрессе США опубликовали доклад, в котором, среди прочего, обвинили Россию в спонсорстве "Талибана" и призвали ужесточить санкции против Москвы.

Талибана" в 2001 году. В Вашингтоне объясняли это тем, что талибы укрывали боевиков группировки "Аль-Каида"*, которые совершили теракты 11 сентября. Правительство талибов было свергнуто, к власти пришли лояльные США политики, с которыми "Талибан" начал вооруженное противостояние.

В феврале в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев (одно из ключевых требований талибов) и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.