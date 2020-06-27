Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT об Афганистане

Лидия Мартынова

Сотрудники посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали получать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы выплате Россией вознаграждений за убийство военных США в Афганистане.

Соответствующее заявление посольство России в Вашингтоне опубликовало на своей странице в Twitter.

«Необоснованные и анонимные обвинения, опубликованные The New York Times (NYT), относительно Москвы как организатора убийств американских солдат в Афганистане уже привели к прямым угрозам жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне», — говорится в сообщении.

Также посольство России потребовало от властей США обеспечить нормальную работу диппредставительства.

«Мы требуем от властей США принять эффективные меры по обеспечению своих обязательств согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года», — заявили дипломаты.

Как сообщало ИА Newstes, ранее NYT опубликовал результаты собственного «расследования», согласно которым Россия выплачивала талибам денежные премии за убийства американских военных в Афганистане. Никаких доказательств традиционно не приводится.